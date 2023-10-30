Бывшая учительница музыки из Республики Татарстан (Россия) Айсылу столкнулась с большой проблемой. Россиянку лишили пятерых детей из-за того, что она вышла замуж за своего 22-летнего сына.
Для подписчиков
Россиянка вышла замуж за своего приемного сына: мы познакомились, когда ему было 13 лет
Айсылу Чижевская-Мингалим из Татарстана (Россия) - 53-летняя вокалистка и преподавателем музыки, сообщает Daily Mail. Но Айсылу попала в зарубежные СМИ не из-за своих музыкальных талантов, а из-за необычных отношений. Россиянка вышла замуж за своего 22-летнего сына Даниила Чижевского, которого Айсылу официально усыновила шесть лет назад.