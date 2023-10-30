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Понадобится 50 тысяч евро: жители сгоревшего в Вильянди дома просят город о помощи

Анналийза Кёсс
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Пожар в Вильянди на улице Тооме.
Пожар в Вильянди на улице Тооме. Фото: Elmo Riig / Sakala

«Мы предлагаем городской управе Вильянди в порядке исключения выделить из бюджета 2024 года деньги на срочный ремонт крыши дома по адресу Тооме, 14», - говорится на сайте rahvaalgatus.ee. «Мы хотим, чтобы все семьи, которые временно вынуждены были переехать, смогли как можно скорее вернуться в свои дома».

«Пожар, начавшийся вечером 27 октября из-за взрыва газового баллона, полностью уничтожил крышу дома по адресу Тооме, 14. По информации из открытых источников, первоначальная стоимость временного восстановления крыши составляет не менее 50 000 евро. Новая крыша, безусловно, обойдется в разы дороже. Мы предлагаем городской управе Вильянди в порядке исключения выделить деньги из инклюзивного бюджета на 2024 (50 000 евро) для срочного ремонта крыши дома Тооме, 14», - говорится в предложении на сайте rahvaalgatus.ee. «Мы хотим, чтобы все семьи, которые временно вынуждены были переехать, смогли как можно скорее вернуться в свои дома».

По данным газеты Sakala, в субботу утром управляющий домом вместе со строительной компанией Mulgi Ehitus, предложившей свою помощь, и несколькими жильцами отправились на осмотр повреждений. Было обнаружено, что крыша полностью разрушена, и для обследования остальных конструкций здания будет приглашен эксперт.

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