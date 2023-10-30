Понадобится 50 тысяч евро: жители сгоревшего в Вильянди дома просят город о помощи

«Пожар, начавшийся вечером 27 октября из-за взрыва газового баллона, полностью уничтожил крышу дома по адресу Тооме, 14. По информации из открытых источников, первоначальная стоимость временного восстановления крыши составляет не менее 50 000 евро. Новая крыша, безусловно, обойдется в разы дороже. Мы предлагаем городской управе Вильянди в порядке исключения выделить деньги из инклюзивного бюджета на 2024 (50 000 евро) для срочного ремонта крыши дома Тооме, 14», - говорится в предложении на сайте rahvaalgatus.ee. «Мы хотим, чтобы все семьи, которые временно вынуждены были переехать, смогли как можно скорее вернуться в свои дома».