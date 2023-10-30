«Перевернулся весь мир»: MaкSим рассказала, как её предали близкие люди, когда она была в коме

«За это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей. Для того чтобы переоформить на себя имущество», - сказала артистка в интервью Надежде Стрелец , опубликованном на ее YouTube-канале.

Оказалось, что, будучи в коме, МакSим «подписывала» какие-то документы. По её словам, подпись подделывали близкие ей люди, с которыми она работала много лет. Однако, вернувшись к нормальной жизни, она не стала ничего требовать и отпустила эту ситуацию.