«Перевернулся весь мир»: MaкSим рассказала, как её предали близкие люди, когда она была в коме

Певица Maксим (Марина Абросимова, известная как МакSим) впервые после лечения от алкогольной зависимости дала интервью. В нём она рассказала, что близкие люди пытались оформить опеку над её дочерьми, пока она была в коме. По словам артистки, они хотели завладеть её имуществом.
«За это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей. Для того чтобы переоформить на себя имущество», - сказала артистка в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на ее YouTube-канале.
Оказалось, что, будучи в коме, МакSим «подписывала» какие-то документы. По её словам, подпись подделывали близкие ей люди, с которыми она работала много лет. Однако, вернувшись к нормальной жизни, она не стала ничего требовать и отпустила эту ситуацию.