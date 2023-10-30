ГОРОСКОП НА 30 ОКТЯБРЯ ⟩ Весов ждут финансовые трудности, Стрельцов – предательство близких, а Близнецам следует позаботиться о здоровье

Стрелец

Есть возможность уладить небольшое, но жизненно важное дело потихоньку, вдали от любопытных глаз. В свободное время звезды рекомендуют вам поразмышлять о своей зависимости от других людей. Подумайте, не слишком ли вы увлеклись таинственностью, запретностью и секретностью, не становитесь ли объектом манипуляций. Любимые люди могут оказаться вашими неявными конкурентами или настойчиво осуществлять свои намерения за вашей спиной. В домашних и бытовых делах постарайтесь отделить необходимость реальных забот и беспокойств от ненужных, навязанных вам жертв.

Козерог

Вы будете в течение всего дня испытывать сомнения по поводу того, на что решились. Поступки родителей, супруга, делового партнера могут расстраивать вас, или просто держать в состоянии смутного раздражения. Наибольшее беспокойство и неуверенность вызовет у вас то, как предпринятый шаг отразится на ваших личных финансах. Даже если вы будете взвинчены или угнетены, не делайте скорых и однозначных выводов, ведь это лишь начало. Успокоившись, вы интуитивно сумеете почувствовать, как следует распределить свои душевные и физические силы, чтобы выдерживать предстоящие нагрузки.

Водолей

Если вашими поступками руководит заманчивая идея, в которой вы сами не до конца уверены, то вам понадобится весь этот день целиком, чтобы выйти из-под власти излишних иллюзий, нереальных представлений. Вы можете увидеть, в чем ошиблись, положившись на свою мечту, поддавшись вдохновению. На службе вы можете опоздать со своими инициативами. Если работаете на свое благополучие, здоровье, бытовые удобства, жизненную безопасность, хотите психологического комфорта, то будьте особенно осторожны. Воздержитесь от активной деятельности и слишком сильных переживаний.

Рыбы