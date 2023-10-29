ВИДЕО ⟩ Лобода позвала на работу таксиста, отказавшегося обслуживать пассажиров на украинском языке

Певица Светлана Лобода неожиданно заявила, что готова взять на работу киевского таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на государственном языке, пишет ТСН.
Соответствующее заявление она сделала в сторис своей страницы в Instagram. Артистка опубликовала видео с тем же водителем, в котором мужчина теперь уже на украинском языке отвечает на упреки хейтеров, что он не скрывается.
«Я готова этого парня взять на работу», - на русском языке подписала видео Лобода.
Напомним, что на днях в Киеве разразился языковой скандал. Таксист по просьбе пассажирок обслуживать их на украинском языке отказался это сделать. Вместо этого он остановил машину, выложил багаж и высадил женщин, а сам уехал. Впоследствии компания Bolt, в которой работал таксист, сообщила, что мужчина был уволен и отстранен от пользования их сервисом навсегда.
Отметим, что своими действиями водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За нарушение закона о языке в сфере обслуживания предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен (89-130 евро - прим.ред.).
Напомним, тем временем Светлана Лобода недавно выступила на корпоративе в Дубае, где также можно было встретить россиян. На мероприятии артистка пела свои русскоязычные песни. Лобода уже прокомментировала эту ситуацию и отметила, что «артист исполняет свои треки в оригинале».