ВИДЕО ⟩ Лобода позвала на работу таксиста, отказавшегося обслуживать пассажиров на украинском языке

Соответствующее заявление она сделала в сторис своей страницы в Instagram. Артистка опубликовала видео с тем же водителем, в котором мужчина теперь уже на украинском языке отвечает на упреки хейтеров, что он не скрывается.

«Я готова этого парня взять на работу», - на русском языке подписала видео Лобода.

Напомним, что на днях в Киеве разразился языковой скандал. Таксист по просьбе пассажирок обслуживать их на украинском языке отказался это сделать. Вместо этого он остановил машину, выложил багаж и высадил женщин, а сам уехал. Впоследствии компания Bolt, в которой работал таксист, сообщила, что мужчина был уволен и отстранен от пользования их сервисом навсегда.

Отметим, что своими действиями водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За нарушение закона о языке в сфере обслуживания предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен (89-130 евро - прим.ред.).