Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

Овны могут почувствовать давление, а то и осуждение общества. Что ж, это не повод для расстройства - вам не привыкать оказываться в меньшинстве и плыть против течения. Главное, что вы уверены в своих целях и своей правоте, к тому же даже в этой мутной воде найдутся те, кто вас поймет и поддержит.

Телец

Тельцам нужно отпустить ситуацию: если что-то не получается сейчас, не упорствуйте, отложите на потом. Лучше посвятите время себе, своему развитию и отдыху, в конце концов! Вам давно пора взять тайм-аут, набраться сил и позитивных впечатлений. А бег в колесе вполне себе подождет до лучших времен.

Близнецы

Близнецов на этой неделе постоянно будет тянуть куда не надо. Какие-то сомнительные мероприятия, неправильные отношения, разборки… Очень важно сохранять спокойствие и ни во что не ввязываться, особенно если вас это напрямую не касается. Займитесь финансовыми вопросами - именно в этой сфере вас ждет успех.

Рак

Ракам покажется, что окружающие будто соревнуются, кто доставит больше неприятностей. Постарайтесь не реагировать на них и не отвечать на провокации - и удовольствия провокаторам не доставите, и нервы сбережете. Концентрируйте внимание на положительных событиях - они тоже будут, вам нужно только их увидеть.

Лев