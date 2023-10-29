Названа причина смерти клавишника «Руки вверх», но родные музыканта с ней не согласны

По информации телеграм-канала, родственники и друзья Капырина не верят выводам проверки. Они продолжают настаивать, что это было убийство. Также известно, что за месяц до гибели музыканту стали поступать угрозы. В последнее время он подсел на ставки на спорт и мог задолжать букмекерам. В квартире близкие не нашли его деньги и телефон.

Из группы «Руки вверх!» Капырин ушёл в 2019 году. Он пытался устроиться клавишником в другую популярную группу, но его не взяли. После этого музыкант впал в депрессию и часто уходил в запой, что привело к большим проблемам со здоровьем. В итоге у него стало плохо с сердцем, считают следователи.