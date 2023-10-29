СМОТРИ ⟩ Генеральный прокурор Андрес Пармас: юрфак Тартуского университета сегодня унылое и пустое место

На YouTube-канале Kirjastus Juura размещен короткий видеоклип из интервью с генеральным прокурором государства Андресом Пармасом о юридическом факультете Тартуского университета.

«Проблемы не только в деньгах, потому что эти проблемы длятся уже так долго, что факультет находится в очень слабом состоянии с точки зрения его целостности», - признал в интервью генеральный прокурор.

В 2020 году Postimees писал, что Тартуский университет частично прекратит бесплатное обучение на юридическом факультете, ссылаясь на то, что юридический факультет в течение многих лет приносил убытки социальным наукам, поэтому совет факультета принял решение изменить сессионное обучение в магистратуре на платное.

«Даже если бы нашлись деньги для найма людей, потребовалось бы много времени, чтобы заполнить дыры в системе», - признает Пармас в интервью. «Минимум десять лет уйдет на то, чтобы заполнить недостающие профессорские должности и построить факультет, который действительно им будет».

Генеральный прокурор утверждает, что нынешний юридический факультет Тартуского университета совсем не такой, каким он должен быть. «Юридический факультет Тартуского университета сегодня, к сожалению, представляет собой такое унылое и пустое место. Когда вы входите в здание факультета, там почти все время пусто и темно. Там можно встретить парочку людей... Но если мы хотим говорить о жизнеспособном факультете, он должен быть похож на пчелиный улей».

Смотрите видео здесь:

Андрес Пармас занимает должность генерального прокурора Эстонии с 2020 года. Точнее, 9 января 2020 г. правительство Республики назначило Пармаса генеральным прокурором государства сроком на пять лет.