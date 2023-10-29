Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина попал в аварию: лобовое столкновение и перелом ключицы

«Я тоже не избежал столкновения с самокатом», - написал в социальных сетях главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. В своем посте Мертсина, который в момент аварии ехал на велосипеде, задал вопрос: кто будет гарантировать то, что водитель самоката умеет ездить? Об этом пишет Elu24.
«Оценить несчастный случай и боль невозможно, как и компенсировать это деньгами. Идеально было бы, чтобы несчастных случаев вообще не было. К сожалению, это был бы идеальный мир, и наша задача - свести все случаи к минимуму и не допускать их», - с такими словами начал свой пост в Facebook Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.
Мертсина рассказал, что в начале прошлой недели он попал в аварию. «В начале прошлой недели, катаясь на велосипеде, я то не смог избежать столкновения с самокатом. Еще до того, как меня привела в чувства скорая, я успел удивиться, почему самокат, выезжающий из-за поворота, едет прямо на меня», - рассказывает он.
«В результате произошло лобовое столкновение, перелом ключицы и сопутствующие этому ограничения и расходы. Обо мне позаботились скорая помощь, медики ЭМО и все, кто участвовал в моей операции. Я действительно искренне благодарю всех врачей, медсестер и других медицинских работников!»
Он обнаружил, что был одним из очень многих, кто попал в такую передрягу. «Почему-то мы реагируем на проблемы уже впоследствии, а не раньше, чтобы их предотвратить. А ведь количество аварий и жертв растет. Пока мы только пытаемся учиться на своих ошибках, но не умеем хорошо предвидеть, к чему может привести то или иное действие или бездействие», - говорит Мертсина, имея в виду аварии при движении на самокатах.
В своей публикации Мертсина также затрагивает проблему, которуб недавно обсуждали в программе Impulss («Импульс» - прим.ред.) канала ETV. «В передаче была затронута культура езды и навыков пользования самокатами. Тысячи самокатов разъезжают в Таллинне по пешеходным, пешеходно-велосипедным дорожкам и по проезжей части. Водители без шлемов, иногда ездят парами или по несколько человек на одном, иногда в нетрезвом виде, а нередко их внимание приковано к телефону. Ограничение максимальной скорости в 25 км/ч явно слишком велико для слалома между людьми. Кто будет гарантировать то, что водитель самоката умеет ездить и может справиться с такой скоростью?» - Мертсина поднял важный вопрос.
Больше о своем происшествии Мертсина с Elu24 делиться не захотел: «Большое спасибо, что обратили внимание на мой пост! Я не хочу больше ничего к этому добавлять».