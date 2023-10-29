Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина попал в аварию: лобовое столкновение и перелом ключицы

«Оценить несчастный случай и боль невозможно, как и компенсировать это деньгами. Идеально было бы, чтобы несчастных случаев вообще не было. К сожалению, это был бы идеальный мир, и наша задача - свести все случаи к минимуму и не допускать их», - с такими словами начал свой пост в Facebook Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.

Мертсина рассказал, что в начале прошлой недели он попал в аварию. «В начале прошлой недели, катаясь на велосипеде, я то не смог избежать столкновения с самокатом. Еще до того, как меня привела в чувства скорая, я успел удивиться, почему самокат, выезжающий из-за поворота, едет прямо на меня», - рассказывает он.

«В результате произошло лобовое столкновение, перелом ключицы и сопутствующие этому ограничения и расходы. Обо мне позаботились скорая помощь, медики ЭМО и все, кто участвовал в моей операции. Я действительно искренне благодарю всех врачей, медсестер и других медицинских работников!»