Раскрыты подробности внезапной смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

Стали известны подробности внезапной смерти популярного американского актёра Мэттью Перри, наиболее известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья». По данным портала TMZ, он скончался после того, как вернулся с утренней тренировки по пиклболу.
«Мэттью вернулся домой где-то в первой половине дня после двухчасового раунда пиклбола (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса - прим. ред.), и что вскоре после этого он отправил своего помощника по поручению», - пишет таблоид со ссылкой на источники.
Спустя два часа помощник вернулся к дому Перри в Лос-Анджелесе, но дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые и обнаружили тело актёра.
О смерти Мэттью Перри стало известно сегодня, 29 октября. Тело известного актёра было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Прибывшие на место сотрудники лишь констатировали смерть Перри. Известно, что полицейские не нашли следов наркотиков и насильственной смерти: предварительно, у звезды «Друзей» остановилось сердце.