Раскрыты подробности внезапной смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

«Мэттью вернулся домой где-то в первой половине дня после двухчасового раунда пиклбола (вид спорта, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса - прим. ред.), и что вскоре после этого он отправил своего помощника по поручению», - пишет таблоид со ссылкой на источники.

Спустя два часа помощник вернулся к дому Перри в Лос-Анджелесе, но дверь ему никто не открыл. Тогда мужчина вызвал спасателей, которые и обнаружили тело актёра.