Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Точная причина смерти не сообщается, но TMZ пишет это могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. По предварительным данным, наркотиков на месте происшествия не обнаружено.

Одна из самых известных ролей Мэттью Перри - Чендлер Бинг в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год. Перри играл во всех десяти сезонах, а также в финальном эпизоде «Друзья: Воссоединение», вышедшем спустя 17 лет, в 2021 году.

В прошлом году Перри выпустил мемуары под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых рассказал о своей жизни и о зависимостях от алкоголя и наркотиков.