Вика Цыганова опровергла участие в интервью у Дудя: «Это все сделала нейросеть!»

Певица Вика Цыганова сообщила, что не давала интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Об этом она заявила в своем Telegram-канале, уточнив, что опубликованный ролик - это работа «нейросети и технологии deepfake». Она призвала подписчиков не смотреть это видео.

«Это правда не мы, нейросеть и технологии deepfake…», - написала артистка.

Вика Цыганова также попросила своих подписчиков не смотреть видеоролик, размещенный на канале Дудя.

Ее муж все же не стал опускаться до таких заявлений. Поэт Вадим Цыганов сказал, что не в восторге от интервью, которое у него и его жены Вики Цыгановой брал Юрий Дудь.