НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ ⟩ Глоба назвал знак Зодиака, которого в ближайшие дни ждут испытания судьбы

Этим знаком стал Козерог. В ближайшее время Козерогов ждут сложные дни с испытаниями судьбы. Им может показаться, что все идет буквально против них. Все может закончиться благоприятно, если они решат взять себя в руки и проявить всю свою силу воли. В этот период главное определить для себя приоритеты и начать действовать, не принимая поспешных решений.

По словам астролога, у них получится избежать проблем, если они проявят гибкость своего характера. Кроме того, если смогут смириться с некоторыми ждущими их в жизни потерями. В это время также придется отказаться от своих самых вредных привычек.