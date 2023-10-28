ВНИМАНИЕ! ⟩ Купившим билет на концерт OKEAN ELZY в Таллинне, нужно срочно выйти на связь с организаторами

Все приобретенные билеты будут обменены на новые. Компания Piletilevi свяжется с вами по адресу электронной почты, указанной вами при покупке билетов, чтобы выслать вам новые. Пожалуйста, следите за электронной почтой, новый билет поступит к вам не позднее 6 ноября 2023 года.

- Клиенты, которые приобрели бумажные билеты в пунктах продаж Piletilevi, пожалуйста, напишите письмо на адрес info@piletilevi.ee не позднее 30 октября, в письме укажите идентификационные номера билетов, а в заголовке письма укажите OKEAN ELZY. Компания Piletilevi обменяет билеты и вышлет вамновые.

- Клиенты, купившие билеты в стоячую зону, получат новые билеты в фан-зоне концертного зала Alexela перед сценой (фан-билет). Новые билеты вместе с дополнительной информацией будут высланы на электронный адрес отдельным письмом.

- Клиенты, купившие билеты в фан-зону, также получат новый билет в фан-зону зала Alexela и компенсацию разницы в цене в размере 15 евро. Компенсация будет переведена компанией Piletilevi на тот же счет, с которого была совершена покупка. Новые билеты будут высланы на электронный адрес отдельным письмом вместе с дополнительной информацией.

- Клиенты, купившие билеты на места, получат новый билет в более высокой ценовой категории. Новые билеты с дополнительной информацией будут высланы на ваш электронный адрес отдельным письмом.

- Клиентам, купившим билеты в ресторан UNIBET ARENA, будет сделан возврат средств в полном объеме (за исключением комиссии интернет-магазина или пункта продажи). Возврат будет автоматически осуществлен на тот же счет, с которого была совершена покупка. Возврат будет произведен в течение двух недель после концерта. При желании Вы можете выбрать новые билеты на сайте Piletilevi или в пунктах продажи Piletilevi по всей Эстонии.