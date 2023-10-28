Заявление Беллы Хадид о ситуации в Израиле раскололо интернет

Модель с мировым именем назвала конфликт «травмой поколений» для палестинцев. Хадид отметила, что скорбит по всем мирным жителям, будь то в Израиле или в секторе Газа.

«Причинение вреда женщинам и детям и террор не приносят и не должны приносить никакой пользы движению за Свободную Палестину», - сказала модель.

«В глубине души я верю, что ни одного ребенка, ни одного человека где бы то ни было, нельзя отнимать у семьи ни временно, ни на неопределенный срок. Это касается как израильтян, так и палестинцев», - сказала она.

Заявив, что она получила «сотни смертельных угроз» и что ее номер телефона был раскрыт в результате ее предыдущей активности, Хадид сказала, что «важно понимать, как тяжело быть палестинкой в ​​мире, который считает нас не более чем террористами, сопротивляющимися миру».

«Это вредно, это стыдно и категорически неверно», — написала она. «В секторе Газа существует срочный гуманитарный кризис, который необходимо принять во внимание. У войн есть законы – и их необходимо соблюдать, несмотря ни на что».

Завершая свой пост, Хадид призвала своих последователей «оказывать давление на наших лидеров, где бы мы ни находились, чтобы они не забывали о насущных нуждах народа Газы».

Newsweek сообщает, что этот пост разделил пользователей Instagram. Некоторые хвалили ее сообщение: «Наша королева вернулась», «Мы понимаем Беллу и аплодируем вашей храбрости и большому сердцу».

Однако другие были возмущены этим заявлением, раскритиковав Хадид за то, что она не поддержала ХАМАС.

«Хамас - это сопротивление, Белла, и ты это знаешь, но не можешь говорить об этом вслух», - написал yaraelabsway.

«Перепишите свое заявление: вы должны поддерживать палестинское сопротивление раз и навсегда», - сказал farahalhashim.