Заявление Беллы Хадид о ситуации в Израиле раскололо интернет

Белла Хадид, дочь палестино-американского магната недвижимости Мохамеда Хадида, уже давно выражает поддержку палестинцам, даже теряя работу и отношения из-за этой темы, пишет MIXNews.
Семья Мохамеда Хадида была вынуждена покинуть свои дома во время арабо-израильской войны в 1948 году.
Издание Newsweek пишет, что последние комментарии 27-летней модели по поводу израильско-палестинского конфликта разделили людей в Интернете: некоторые пользователи поддержали модель, а другие обвинили ее в неспособности занять четкую позицию.
7 октября ХАМАС возглавил внезапное нападение на Израиль с суши, моря и воздуха. Впоследствии Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. По данным агентства Associated Press, по состоянию на 27 октября в Израиле было убито не менее 1400 человек, а в секторе Газа, по данным Министерства здравоохранения сектора Газа, было убито 7028 человек.
После первых атак ХАМАС премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «находится в состоянии войны», и приостановил поставки продовольствия, топлива, электроэнергии и медикаментов в сектор Он пообещал «уничтожить ХАМАС», в то время как израильские военные приказали 1,1 миллиону человек в северной части сектора Газа перебраться на юг.
Несмотря на свою прошлую поддержку палестинцев, Хадид хранила молчание по поводу нынешнего конфликта до 26 октября, когда она опубликовала пространное заявление в Instagram.
«Простите меня за молчание. Мне еще предстоит найти слова для описания этих глубоко сложных и ужасающих последних двух недель, недель, которые снова привлекли внимание всего мира к ситуации, которая десятилетиями уносила невинные жизни и затрагивала семьи», - обратилась Белла Хадид к своим подписчикам в Instagram,
Модель с мировым именем назвала конфликт «травмой поколений» для палестинцев. Хадид отметила, что скорбит по всем мирным жителям, будь то в Израиле или в секторе Газа.
«Причинение вреда женщинам и детям и террор не приносят и не должны приносить никакой пользы движению за Свободную Палестину», - сказала модель.
«В глубине души я верю, что ни одного ребенка, ни одного человека где бы то ни было, нельзя отнимать у семьи ни временно, ни на неопределенный срок. Это касается как израильтян, так и палестинцев», - сказала она.
Заявив, что она получила «сотни смертельных угроз» и что ее номер телефона был раскрыт в результате ее предыдущей активности, Хадид сказала, что «важно понимать, как тяжело быть палестинкой в мире, который считает нас не более чем террористами, сопротивляющимися миру».
«Это вредно, это стыдно и категорически неверно», — написала она. «В секторе Газа существует срочный гуманитарный кризис, который необходимо принять во внимание. У войн есть законы – и их необходимо соблюдать, несмотря ни на что».
Завершая свой пост, Хадид призвала своих последователей «оказывать давление на наших лидеров, где бы мы ни находились, чтобы они не забывали о насущных нуждах народа Газы».
Newsweek сообщает, что этот пост разделил пользователей Instagram. Некоторые хвалили ее сообщение: «Наша королева вернулась», «Мы понимаем Беллу и аплодируем вашей храбрости и большому сердцу».
Однако другие были возмущены этим заявлением, раскритиковав Хадид за то, что она не поддержала ХАМАС.
«Хамас - это сопротивление, Белла, и ты это знаешь, но не можешь говорить об этом вслух», - написал yaraelabsway.
«Перепишите свое заявление: вы должны поддерживать палестинское сопротивление раз и навсегда», - сказал farahalhashim.
Произраильские пользователи критиковали Хадид за ее поддержку палестинцев в целом, а некоторые связывали поддержку гражданского населения в секторе Газа с ХАМАС.