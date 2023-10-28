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ВИДЕО ⟩ Работник Таллиннской скорой помощи о скандале с утечкой фотографий: в каждом стаде найдется паршивая овца!

Кетлин Крузе
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Фото: Pilt videost

«У нас даже бровью не поведешь, когда кто-то такое говорит», - рассказывает один из работников скорой помощи о внутреннем чате в Facebook, где сотрудники делятся фотографиями пациентов. Руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас заявил, что фотографирование и обмен данными в скорой помощи запрещены.

В пятницу, 27 октября, стало известно, что у сотрудников Таллиннской скорой помощи есть закрытая группа в Facebook Messenger, где они делятся данными о здоровье и фотографиями пациентов. В руки руководства скорой помощи попали скриншоты из групп и бесед в соцсетях, в которых делятся фотографиями пациентов, трупов, фотографиями с вызовов и карточек скорой помощи.

Советник по связям с общественностью Катрин Хауг сообщила, что по данному делу Инспекция по защите данных начала надзорное производство. Если подтвердится разглашение работниками Таллиннской скорой помощи данных о здоровье, то это является серьезным нарушением требований по защите личных данных, что влечет за собой ответственность.

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