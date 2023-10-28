ВИДЕО ⟩ Работник Таллиннской скорой помощи о скандале с утечкой фотографий: в каждом стаде найдется паршивая овца!

В пятницу, 27 октября, стало известно, что у сотрудников Таллиннской скорой помощи есть закрытая группа в Facebook Messenger, где они делятся данными о здоровье и фотографиями пациентов. В руки руководства скорой помощи попали скриншоты из групп и бесед в соцсетях, в которых делятся фотографиями пациентов, трупов, фотографиями с вызовов и карточек скорой помощи.