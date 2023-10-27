Вот они - народные любимцы! Стало известно, какое русскоязычное радио-шоу взахлеб слушают в Эстонии

Среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций в будни больше всего слушают «Народное Радио».
По данным независимого исследования, проведенного фирмой Kantar Emor с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, утреннее драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» стало самым популярным утренним радиошоу среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций.
По будням с 7 до 10 утра с «Народным Утром» еженедельно просыпаются 28 000 человек!
На рабочей неделе «Народное Радио» также оказалось самым популярным среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций.
Еженедельно с понедельника по пятницу слушатели выбирают:
«Народное Радио» 54 000 человек
«SKY Радио» 51 000 человек
«Юмор FM» 42 000 человек
«Русское Радио» 42 000 человек
DFM 38 000 человек
Star FM Plus 22 000 человек