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Вот они - народные любимцы! Стало известно, какое русскоязычное радио-шоу взахлеб слушают в Эстонии

Limon.ee
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Ведущие Борис Горский и Алексей Исаченко
Ведущие Борис Горский и Алексей Исаченко Фото: Промо

Среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций в будни больше всего слушают «Народное Радио».

По данным независимого исследования, проведенного фирмой Kantar Emor с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, утреннее драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» стало самым популярным утренним радиошоу среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций.

По будням с 7 до 10 утра с «Народным Утром» еженедельно просыпаются 28 000 человек!

На рабочей неделе «Народное Радио» также оказалось самым популярным среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций.

Еженедельно с понедельника по пятницу слушатели выбирают:

«Народное Радио» 54 000 человек

«SKY Радио» 51 000 человек

«Юмор FM» 42 000 человек

«Русское Радио» 42 000 человек

DFM 38 000 человек

Star FM Plus 22 000 человек

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