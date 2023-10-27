Вот они - народные любимцы! Стало известно, какое русскоязычное радио-шоу взахлеб слушают в Эстонии

По данным независимого исследования, проведенного фирмой Kantar Emor с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, утреннее драйв-шоу «Народное Утро» на «Народном Радио» стало самым популярным утренним радиошоу среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций.

По будням с 7 до 10 утра с «Народным Утром» еженедельно просыпаются 28 000 человек!

На рабочей неделе «Народное Радио» также оказалось самым популярным среди всех коммерческих русскоязычных радиостанций.

Еженедельно с понедельника по пятницу слушатели выбирают:

«Народное Радио» 54 000 человек

«SKY Радио» 51 000 человек

«Юмор FM» 42 000 человек

«Русское Радио» 42 000 человек

DFM 38 000 человек