Страны, где живут самые спокойные женщины: под каким номером Эстония в этом списке?

Рейтинг WPX Index выходит каждые два года и составляется американскими и норвежскими исследователями. Они оценивают, где женщинам спокойнее и безопаснее всего живется. На первом месте рейтинга в 2023-м оказалась Дания, на втором - Швейцария, на третьем - Швеция.

Четвертую строчку разделили сразу несколько стран - Финляндия, Исландия и Люксембург. В топ-10 также попали Норвегия, Австрия, Нидерланды и Новая Зеландия. Литва расположилась на 16-м месте, Латвия - на 20-м, а вот Эстония - на 13 месте в этом рейтинге.

Польша сейчас находится на 27-м, Россия - на 56-м.