«Приласкай меня»: таллиннская певица заявила, что написала идеальную песню

Идеальная песня написана! Хотите её услышать? Автор-исполнитель из Таллинна Марина Табри выпустила новую песню, которую считает идеальной.
На днях вышла новая песня Марины Табри - «Приласкай меня».
Вот что говорит об этой песне сама певица:
«Я всегда стремилась к совершенству. В душе я мечтала написать веселую песню, которая станет идеальной во всех отношениях. Что такое идеальная песня? Это песня, в которой совпадают все основные составляющие.
Заводная музыка, простые и грамотно написанные слова, смысл, красота и простота мелодии и исполнения.
Песня «Приласкай меня» именно такая. В ней всё сложилось чудесным образом. И это не случайно, ведь она продиктована Небом. Я написала ее за один вечер, сидя на полу. Я сразу поняла, что это будет ХИТ».
Песню Марины Табри «Приласкай меня» можно найти на всех цифровых площадках, а клип на нее смотрите ниже.