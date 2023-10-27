«Приласкай меня»: таллиннская певица заявила, что написала идеальную песню

На днях вышла новая песня Марины Табри - «Приласкай меня».

Вот что говорит об этой песне сама певица:

«Я всегда стремилась к совершенству. В душе я мечтала написать веселую песню, которая станет идеальной во всех отношениях. Что такое идеальная песня? Это песня, в которой совпадают все основные составляющие.

Заводная музыка, простые и грамотно написанные слова, смысл, красота и простота мелодии и исполнения.

Песня «Приласкай меня» именно такая. В ней всё сложилось чудесным образом. И это не случайно, ведь она продиктована Небом. Я написала ее за один вечер, сидя на полу. Я сразу поняла, что это будет ХИТ».