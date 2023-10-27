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ВИДЕО ⟩ Невероятные кадры дорожного движения в Эстонии: езда по встречке и неправильная скорость

Limon.ee
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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis Twitterist

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре делится в социальной сети X (бывший Twitter) видеороликами дорожных происшествий. «Как можно так долго ехать по встречке, как?!» - удивляются под постом, пишет Elu24.

«Несколько кадров дорожного движения в Эстонии осенью», - пишет Урмет Тамбре под видео. «Многих дорожных происшествий можно избежать, приложив совсем немного усилий. Все, что нужно, - это соблюдать дистанцию, правильную скорость и заниматься вождением во время движения. Пешеходы, а вам уже пора повесить светоотражатель».

«Как можно так долго ехать по встречке, как?!» - удивляются под постом. «Можно ли как-то уже начать использовать указатели поворота?» - спрашивает другой.

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