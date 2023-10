ВИДЕО ⟩ Невероятные кадры дорожного движения в Эстонии: езда по встречке и неправильная скорость

Mõned kaadrid sügisesest Eesti liiklusest. Paljusid liiklusõnnetusi on võimalik ära hoida väga lihtsa vaevaga. Vajalik on vaid hoida pikivahet, õiget kiirust ja tegeleda juhtimise ajal juhtimisega. Jalakäijad, viimane aeg on helkur enda külge riputada. #politsei pic.twitter.com/HTxVdcENZB