ВИДЕО ⟩ Невероятные кадры дорожного движения в Эстонии: езда по встречке и неправильная скорость

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры полиции Урмет Тамбре делится в социальной сети X (бывший Twitter) видеороликами дорожных происшествий. «Как можно так долго ехать по встречке, как?!» - удивляются под постом, пишет Elu24.
«Несколько кадров дорожного движения в Эстонии осенью», - пишет Урмет Тамбре под видео. «Многих дорожных происшествий можно избежать, приложив совсем немного усилий. Все, что нужно, - это соблюдать дистанцию, правильную скорость и заниматься вождением во время движения. Пешеходы, а вам уже пора повесить светоотражатель».
Mõned kaadrid sügisesest Eesti liiklusest. Paljusid liiklusõnnetusi on võimalik ära hoida väga lihtsa vaevaga. Vajalik on vaid hoida pikivahet, õiget kiirust ja tegeleda juhtimise ajal juhtimisega. Jalakäijad, viimane aeg on helkur enda külge riputada. #politsei pic.twitter.com/HTxVdcENZB— Urmet Tambre (@UrmetTambre) October 25, 2023
«Как можно так долго ехать по встречке, как?!» - удивляются под постом. «Можно ли как-то уже начать использовать указатели поворота?» - спрашивает другой.