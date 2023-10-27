ВИДЕО ⟩ Невероятные кадры дорожного движения в Эстонии: езда по встречке и неправильная скорость

«Несколько кадров дорожного движения в Эстонии осенью», - пишет Урмет Тамбре под видео. «Многих дорожных происшествий можно избежать, приложив совсем немного усилий. Все, что нужно, - это соблюдать дистанцию, правильную скорость и заниматься вождением во время движения. Пешеходы, а вам уже пора повесить светоотражатель».