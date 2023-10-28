ГОРОСКОП НА 28 ОКТЯБРЯ ⟩ Какие три знака Зодиака должны не терять бдительности

Первая половина этого дня благоприятна для проявления инициативы и активных действий. Это прекрасное время для решения задач, которые требуют множества сил и энергии, для решения которых необходимо действовать интенсивно, смело и решительно. Первая половина дня благоприятна и для интимных свиданий, а поэтому просыпайтесь пораньше и устройте себе и своему партнеру «сексуальное пробуждение». Вторая половина дня настраивает на философский лад. Появится желание расширить свои знания и кругозор, могут возникать мысли об устройстве мира или цели жизни, пишет Dvorec.
Овен
Неподходящее время для настойчивых активных действий, особенно новых. В первой половине дня вас будут занимать мысли о других людях, связях и сотрудничестве с ними. Однако встречи окажутся затруднены, а результаты переговоров будут малоперспективны. Замыслив получить совет, консультацию, вы обнаружите, что опоздали, и придется ждать следующего благоприятного момента. Вялая, незаинтересованная позиция партнеров не говорит о том, что они охладели к вашим предложениям - скорее, они просто устали. Вечер заставит вам подумать о предстоящей трудной работе.
Телец
Не беритесь за новые обязанности. С вашей стороны будет разумно заняться повседневными мелочами: несложными завершающими переговорами, разбором бумаг, оформлением отчета о проделанной работе, правкой деловой документации. В общении с коллегами вы можете сказать убедительное слово. Если вы считаете, что пора избавиться от ненужного контакта, адреса, записи в ежедневнике, самое время это сделать. Оцените, насколько вы преуспели в поддержании своей рабочей формы. Дневные часы могут оказаться бесполезны для работы. Вечер, в любом случае, попробуйте посвятить отдыху.
Близнецы
Посвятите день отдыху, так как для новых начинаний он все равно не годится. Но отдых не разочарует вас лишь в том случае, если он удобен вам по форме, или вы приняли решение о нем заблаговременно, хотя бы накануне. Привычное общение с любимым человеком или супругом будет приятным, информационно насыщенным, и вы даже сможете обсудить непростой для обоих вопрос. Но и здесь не стоит поднимать новых тем, а лучше подвести черту под старой. Вечер может оказаться ознаменован скукой, усталостью, нежеланием что-либо делать, повышенной эмоциональностью.
Рак
Вы почувствуете некоторую усталость. У вас может появиться ощущение, что ваши домашние дела и разговоры о них зашли в тупик. Не пытайтесь в таком настроении приниматься за что-то кардинально новое. Попробуйте навести красоту и порядок в квартире, не слишком перегружая себя. Возможно, окажется достаточным убрать лишнюю деталь, переставить вещи местами. Вторая половина дня принесет вам более эмоциональное мироощущение, вы острее и глубже ощутите свою внутреннюю связь с ребенком или любимым человеком. Однако воздержитесь от активного выражения чувств.
Лев
Первая половина дня вполне годится для прогулок или необязательных, не слишком ответственных коротких поездок и встреч. Общаясь в это время с людьми, старайтесь не поднимать новых тем. Скорее всего, вы не встретите ответного активного интереса, так как каждый будет погружен в собственные заботы или захочет отдохнуть. Но вы можете сделать последнее удачное усилие, чтобы выяснить давно тревожащий вас аспект отношений, чье-то важное мнение. На вечер не стоит назначать никаких мероприятий. Проведите его в кругу семьи или в уединенной домашней обстановке.
Дева
У вас появляется возможность расслабиться, спокойно подвести промежуточные итоги всех недавних финансовых мероприятий, ознакомиться с текущим балансом доходов и трат. Если в связи с материальным вопросом вас беспокоит домашняя обстановка, не бойтесь выяснить отношения с членами семьи. Высока вероятность того, что вам удастся мирным образом договориться о необходимом изменении. К вечеру общение с людьми станет более эмоциональным, или ориентированным на совместные средства и ресурсы. Это состояние стоит пережить в одиночестве, не пытаясь активно искать повода для разговора.
Весы
Актуальная для вас тема не потеряет своего значения. Но вы увидите, что самое главное уже понято или сказано. Вам останется лишь придать своей мысли более законченный, оформленный вид. Если вы не успели (или забыли) высказать кому-то из собеседников свое мнение по важному вопросу, особенно касающемуся юридической, нравственной или религиозной стороны совместной деятельности, в первой половине дня вы сумеете легко наверстать упущенное. Ближе к вечеру вам захочется оценить свои финансовые дела, степень зависимости от обязательств, от участия в чужих проектах.
Скорпион
Фоном дня останется переплетение ваших и чужих возможностей (талантов, ресурсов), их взаимодействие. В первой половине дня вы можете позволить себе расслабиться, пофантазировать, не думать о напрягающих, сложных аспектах жизни. Если вас волнует недорешенный существенный вопрос (например, связанный с чисто финансовой стороной деятельности), то сосредоточьтесь именно на нем, и вы без большого труда найдете подходящий способ справиться с проблемой. Вечером постарайтесь исключить любые активные начинания, лучше соберите внутренние силы для скорого рывка вперед.
Стрелец
Ваши друзья и партнеры пока не смогут сообщить вам чего-то кардинально нового. Но те из них, кто сильно заинтересован в вас и вашем влиянии, или в общем сложном, секретном деле, могут все же искать вашего общества. Общение окажется достаточно приятным и мирным, даже если обсуждаемая тема, сама по себе, тревожит вас. Вы можете лишний раз подтвердить и укрепить свои социальные связи. Вторая половина дня подходит для уединения. Вы можете стать более эмоциональны, но одновременно и более проницательны, предугадывая скорые неявные события, изменения.
Козерог
Вы можете, почти ничего не теряя, устроить себе небольшую пересменку, отдых, временно снизить общий высокий темп работы. Общение с работодателем или партнером не принесет вам неожиданностей, позволит расслабиться. Если вам необходимо внести изменение в свой план, не мешкайте и используйте для этой цели первую половину дня. Отставив разнообразные вопросы, вы можете выяснить один из них, но достаточно важный, волнующий, касающийся ваших перспектив. Отказ от ненужной связи будет почти безболезненным. А заснете вы с мыслью о том, что вас ждет в скором будущем.
Водолей
Подходящее время, чтобы снизить обороты, не спеша расчистить место для предстоящей непростой работы. Недавние сомнения в получаемой издалека информации или в мнении любимого человека преодолены. Если вам нравится тешить себя прекрасными мечтами, то можете продолжать это делать всю первую половину дня. Но не забудьте, что в эти часы у вас остается шанс выяснить важный деловой вопрос на будущее. Вечером не озадачивайтесь точными деталями своего плана. Ваша проницательность, эмоциональность возрастут. Кое-что вы будете предчувствовать интуитивно, или во сне.
Рыбы
Хорошее время для отправления в далекое путешествие, для начала ознакомления с привычками и обычаями других стран. Тем, кто уже находится вдали от родных мест, будет проще адаптироваться к окружающей новизне. Процесс приспособления пойдет быстрыми темпами, окажется одновременно напряженным, захватывающе интересным и не лишенным сюрпризов. Однако вам стоит сознательно остерегаться всего, в чем вы сомневаетесь, или о чем получили противоречивые сведения. Догадки, в которых у вас нет должной уверенности, вы рискнете проверить опытным путем, испытанием на местности.