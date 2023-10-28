ГОРОСКОП НА 28 ОКТЯБРЯ ⟩ Какие три знака Зодиака должны не терять бдительности

Козерог

Вы можете, почти ничего не теряя, устроить себе небольшую пересменку, отдых, временно снизить общий высокий темп работы. Общение с работодателем или партнером не принесет вам неожиданностей, позволит расслабиться. Если вам необходимо внести изменение в свой план, не мешкайте и используйте для этой цели первую половину дня. Отставив разнообразные вопросы, вы можете выяснить один из них, но достаточно важный, волнующий, касающийся ваших перспектив. Отказ от ненужной связи будет почти безболезненным. А заснете вы с мыслью о том, что вас ждет в скором будущем.

Водолей

Подходящее время, чтобы снизить обороты, не спеша расчистить место для предстоящей непростой работы. Недавние сомнения в получаемой издалека информации или в мнении любимого человека преодолены. Если вам нравится тешить себя прекрасными мечтами, то можете продолжать это делать всю первую половину дня. Но не забудьте, что в эти часы у вас остается шанс выяснить важный деловой вопрос на будущее. Вечером не озадачивайтесь точными деталями своего плана. Ваша проницательность, эмоциональность возрастут. Кое-что вы будете предчувствовать интуитивно, или во сне.

Рыбы