«Когда травля стала настолько очевидной, что меня избили, я подумала, что я, должно быть, слишком уродлива, раз меня так бьют», - вспоминает Лий из Йыгевамаа. Она стала жертвой со стороны своих сверстников из-за шрамов, которые покрывали ее тело большую часть жизни.

В первом эпизоде благотворительного шоу Kanal 2 «Südamesoov» ведущая Кейли Сюкияйнен приехала в Йыгевамаа к девушке по имени Лий. Ей еще в младенчестве пришлось начать борьбу за свою жизнь. Все начались с того, что брат девочки поджег кровать, на которой она спала. На тот момент Лий было всего шесть месяцев.