LIMON LIVE ⟩ Перед Хэллоуином таллиннцы скупают костюмы вампиров, готовясь полежать в гробу и отдохнуть на кладбище

«Фестиваль масштабный, для всей семьи. И это большой плюс. У нас чаще на Хэллоуин либо детские мастер-классы, либо всякие вечеринки, ночные клубы», - говорит Софья.

По словам нашей героини, ничего подобного в Эстонии раньше не было. «Дети сами кого хочешь могут напугать. Для детской психики это более чем безопасно. Будут мастер-классы для детей, будут вырезать рожицы на тыквах. Будет тир в качестве развлечения, почему бы и нет? В качестве мишеней будут шарики», - добавляет героиня Limon LIVE.

Ведущая Света обратила внимание на количество пугающих видеороликов в интернете. Она спросила у Софьи, что же будет самым страшным в деревне фобий? «Самой страшной будет одна из квест-комнат, потому что там мы постарались на славу. Будут живые актеры, которые будут периодически подходить и, возможно, кого-то напугают. Опять же, декорации. У нас разные комнаты получаются, декорации разбиты по тематикам». Софья считает, что скорая помощь гостям фестиваля не понадобится, так как у них будет своя операционная.

Квест-комнаты рассчитаны и для взрослых, и для детей, но будет шкала страха. «Для храбрости не обязательно поддавать! Фудтраки будут! Лимонады, соки, смузи - это сто процентов, - радует Софья. - Дискотека будет в течение всего фестиваля, у нас будет диджей, певица, все дни».

Софья удивила тем, что все декорации в основном привезены из Америки, но также очень много того, что они соорудили своими руками, в том числе и некоторые гробы. Актерами станут их друзья и близкие, которые переоденутся в страшных персонажей из фильмов ужасов. Света сказала, что она не готова пойти в самые страшные комнаты, а Эдгар собрался везде.

«Интерес к Хэллоуину есть. У нас в магазине раскупаются рога, рога дьяволов, мантии, вся атрибутика вампиров и так далее», - говорить Софья.

Самая большая интрига - не только кладбище внутри заброшенного завода, на котором можно будет посидеть и отдохнуть, но и зоопарк. Подробности этой истории Софья решила не рассказывать, сохранив интригу. Билеты на фестиваль ужасов можно приобрести уже на месте - в Крулли квартале в Пыхья-Таллинне.