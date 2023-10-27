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Впервые в Эстонии! Легендарная британская группа даст концерт в Таллинне

Limon.ee
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Группа Blue
Группа Blue Фото: Промо

Легенды возвращаются! Sorry Seems To Be The Hardest Word, One Love, All Rise, U Make Me Wanna и другие хиты культовой и сверхуспешной группы BLUE - 6 февраля на сцене Alexela Kontserdimaja.

Группа Blue, в состав которой входят Энтони Коста, Дункан Джеймс, Ли Райан, Саймон Уэбб, - одна из самых успешных британских групп последних двух десятилетий. Образованная в Лондоне в 2000 году, эта четверка продала 15 миллионов пластинок, записала множество синглов номер один в Великобритании, сотрудничала с крупнейшими мировыми звездами, включая Элтона Джона и Стиви Уандера, и завоевала множество наград, включая две престижные премии BRIT AWARDS.

6 февраля 2024 года, в преддверии Дня всех влюбленных, Blue впервые приедут в Эстонию, где дадут долгожданный концерт в Alexela Kontserdimaja.

Успех группы в цифрах:

Sorry Seems To Be The Hardest Word - 145 000 000 просмотров

One Love - 142 000 000 просмотров

All Rise - 126 000 000 просмотров

U Make Me Wanna - 84 000 000 просмотров

Breathe Easy - 64 000 000 просмотров

Билеты в предварительной продаже.

Группа Blue
Группа Blue Фото: Промо
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