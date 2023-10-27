Впервые в Эстонии! Легендарная британская группа даст концерт в Таллинне

Легенды возвращаются! Sorry Seems To Be The Hardest Word, One Love, All Rise, U Make Me Wanna и другие хиты культовой и сверхуспешной группы BLUE - 6 февраля на сцене Alexela Kontserdimaja.
Группа Blue, в состав которой входят Энтони Коста, Дункан Джеймс, Ли Райан, Саймон Уэбб, - одна из самых успешных британских групп последних двух десятилетий. Образованная в Лондоне в 2000 году, эта четверка продала 15 миллионов пластинок, записала множество синглов номер один в Великобритании, сотрудничала с крупнейшими мировыми звездами, включая Элтона Джона и Стиви Уандера, и завоевала множество наград, включая две престижные премии BRIT AWARDS.
6 февраля 2024 года, в преддверии Дня всех влюбленных, Blue впервые приедут в Эстонию, где дадут долгожданный концерт в Alexela Kontserdimaja.
Успех группы в цифрах:
Sorry Seems To Be The Hardest Word - 145 000 000 просмотров
One Love - 142 000 000 просмотров
All Rise - 126 000 000 просмотров
U Make Me Wanna - 84 000 000 просмотров
Breathe Easy - 64 000 000 просмотров
Билеты в предварительной продаже.