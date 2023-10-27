Впервые в Эстонии! Легендарная британская группа даст концерт в Таллинне

Группа Blue, в состав которой входят Энтони Коста, Дункан Джеймс, Ли Райан, Саймон Уэбб, - одна из самых успешных британских групп последних двух десятилетий. Образованная в Лондоне в 2000 году, эта четверка продала 15 миллионов пластинок, записала множество синглов номер один в Великобритании, сотрудничала с крупнейшими мировыми звездами, включая Элтона Джона и Стиви Уандера, и завоевала множество наград, включая две престижные премии BRIT AWARDS.