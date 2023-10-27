«ПОГОВОРИМ?» ⟩ В столичном кинотеатре Sõprus пройдет увлекательная лекция

На лекции зрители узнают, как режиссерки, сценаристки, монтажерки не просто встраивались в кинопроцесс своего времени, но и определяли его. Сесиль Декюжис монтировала шедевры французской новой волны, Кэрол Истман под мужским псевдонимом написала сценарий к одному из важнейших фильмов Нового Голливуда, а Грета Гервиг сняла самый кассовый фильм в истории студии Warner Bros.

Женщины принимали активное участие в создании фильмов с самого зарождения кинопромышленности. Они создавали авангард и мейнстрим, рушили конвенции «мужского» кино и учили зрителей видеть по-новому. Кира Муратова, отвечая на вопрос зрителей, сказала: «А я бы хотела, чтобы вы вместе со мной посмотрели вот таким свежим первым взглядом и увидели, что фикус - это растение и не более того, а татуировка - рисунок на коже и не более того. И никакого символа я не хочу сюда прилеплять».

Какими были первые кинематографистки и их работы? Как женщины определили историю кино в целом и почему так важны частности? Существует ли «женское» кино и чем оно отличается от «мужского»? Наконец, какое влияние на роль женщины в киноиндустрии оказывал социокультурный контекст и какова ее роль сегодня? Об этом и пойдет речь на лекции.