Продюсер фильма «Ёлки-2» умерла при странных обстоятельствах

Как стало известно, в среду, 25 октября, Ирина Консенциуш перестала отвечать на звонки коллег и родственников. Вечером в квартиру, где жила женщина, приехала её 71-летняя мать. Она нашла тело дочери в одной из комнат. Признаков насильственной смерти на трупе не выявили. Тело передали на экспертизу для установления точной причины смерти. Мама продюсера пояснила, что её дочь не жаловалась на проблемы со здоровьем и не страдала хроническими патологиями.