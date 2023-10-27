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Продюсер фильма «Ёлки-2» умерла при странных обстоятельствах

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Yevhen Prozhyrko/shutterstock

Тело продюсера фильма «Ёлки-2» Ирины Консенциуш нашли в её собственной квартире. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.

Как стало известно, в среду, 25 октября, Ирина Консенциуш перестала отвечать на звонки коллег и родственников. Вечером в квартиру, где жила женщина, приехала её 71-летняя мать. Она нашла тело дочери в одной из комнат. Признаков насильственной смерти на трупе не выявили. Тело передали на экспертизу для установления точной причины смерти. Мама продюсера пояснила, что её дочь не жаловалась на проблемы со здоровьем и не страдала хроническими патологиями.

Ирина Консенциуш была продюсером двух фильмов: «Ёлки-2» и короткометражного «Чемодан». На момент смерти ей было 48 лет.

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