Стюардесса призналась, что старается не использовать туалет в самолете, и вот почему

В частности, пользователи спросили ее, приходится ли бортпроводникам пользоваться теми же туалетами, что и пассажирам, поскольку очень мало кто видел, как они используют эти туалеты.

Стюардесса откровенно ответила: «Большинство из нас стараются по возможности не заходить туда. Самолеты грязные. Они их не дезинфицируют, - призналась она, добавив. - Туалеты просто быстро протирают между рейсами».

В то же время в списке самых грязных мест в самолете туалет занимает далеко не первое место. Так, в первую пятерку антисанитарных мест входят откидные столы, подголовники, карманы на спинке сиденья, замки для туалетов, и только затем уже сами туалеты.