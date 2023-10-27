ВИДЕО ⟩ В Сети высмеивают необычный стол Путина: это точно не бассейн?

25 октября в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с 12 лидерами ведущих религиозных объединений. На фотографиях, опубликованных в мировых СМИ, Путин сидит один по одну сторону огромного прямоугольного стола, а религиозные лидеры - по другую, довольно плотно прижавшись друг к другу.