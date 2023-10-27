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ВИДЕО ⟩ В Сети высмеивают необычный стол Путина: это точно не бассейн?

Инна-Катрин Хейн
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25 октября в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с 12 лидерами ведущих религиозных объединений.
25 октября в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с 12 лидерами ведущих религиозных объединений. Фото: Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Scanpix

25 октября в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Президента России Владимира Путина с 12 лидерами ведущих религиозных объединений. На фотографиях, опубликованных в мировых СМИ, Путин сидит один по одну сторону огромного прямоугольного стола, а религиозные лидеры - по другую, довольно плотно прижавшись друг к другу.

По данным Кремля, на встрече также присутствовали глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл, верховный муфтий России и председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин, председатель Духовного совета мусульман России Равиль Гайнутдин, глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев, главный раввин России Берел Лазар, а также руководители Армянской апостольской церкви, Русской православной старообрядческой церкви и Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), сообщает Newsweek.

Форма стола вызвала ажиотаж в социальных сетях. В социальной сети X (бывший Twitter) новый стол российского президента назвали «смехотворно большим» и предположили, что «быть дизайнером стола Путина, вероятно, очень прибыльно».

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