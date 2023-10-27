ФОТО ⟩ Во дает! Новый снимок Юри Ратаса умилил народ

«Boba aeg - brown sugar milk tea», - подписал Юри Ратас на английском языке свой снимок Instagram. На фото политик держит в руках популярный бабл-чай, как объясняет, чай с молоком и коричневым сахаром.

Веселый кадр привел публику в восторг. «Какой милашка», - восхищаются фотографией поклонники Юри в Instagram. «Какая мимика. Завидую, что Юри - такая душка», - комментирует один из них.

Коллега по партии Эстер Карузе также оставила свой комментарий под фотографией. «Вау, Юри! Так попсово и молодежно. Даже я не пробовала этот классный напиток. Как он на вкус?» - спрашивает политик.

Также в июле политик удивил своих подписчиков, опубликовав в Insragram снимок, на котором он в солнцезащитных очках лежит на диване в своей комнате и жалуется на яркое солнце.