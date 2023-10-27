БРИЛЛИАНТОВАЯ ПОЛОСА ⟩ Павел Глоба предрек несметное богатство, но только одному знаку Зодиака

Известный российский астролог Павел Глоба в своих соцсетях рассказал, у какого знака Зодиака откроется денежный коридор в ноябре 2023 года.

Специалист заявил, что у Весов откроются просто небывалые денежные возможности - на них свалится невиданное богатство. Деньги будут буквально липнуть к представителям этого знака зодиака.

Астролог отметил, что на пике удачи важно не терять голову от богатства и направить финансовый поток в благое русло. В противном случае есть риск спустить всё на мимолётные желания и остаться у разбитого корыта.