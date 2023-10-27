Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

БРИЛЛИАНТОВАЯ ПОЛОСА ⟩ Павел Глоба предрек несметное богатство, но только одному знаку Зодиака

Limon.ee
Facebook
Comments
Фото: Shutterstock

Главное - не потерять голову от богатства.

Известный российский астролог Павел Глоба в своих соцсетях рассказал, у какого знака Зодиака откроется денежный коридор в ноябре 2023 года.

Специалист заявил, что у Весов откроются просто небывалые денежные возможности - на них свалится невиданное богатство. Деньги будут буквально липнуть к представителям этого знака зодиака.

Астролог отметил, что на пике удачи важно не терять голову от богатства и направить финансовый поток в благое русло. В противном случае есть риск спустить всё на мимолётные желания и остаться у разбитого корыта.

Глоба подчеркнул, что не стоит пытаться угадать, откуда придут деньги. Вселенная все исполнит самым неожиданным способом.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх