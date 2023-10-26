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ФОТО ⟩ Путин и советская символика повсюду: эстонская туристка заглянула на рынок в Венгрии и обомлела от увиденного

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Читатель в шоке от того, что продается на рынке в Венгрии
Читатель в шоке от того, что продается на рынке в Венгрии Фото: Lugeja fotod

Венгрия приобретает славу самого пророссийского члена Европейского союза. Эстонские журналисты считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан превратился в серьезную проблему для Европы, поскольку он намекнул, что может заблокировать как новые поставки помощи Украине, так и санкции против России. В середине октября он также встретился с Владимиром Путиным в Пекине и пожал ему руку перед красными флагами КНР. «Это политическое напряжение ощущается здесь за каждом углу», - написала читательница в редакцию Elu24 и приложил несколько интересных фотографий центрального рынка Будапешта.

Кристийна приехала в Будапешт на свой день рождения, и венгерская столица произвела на нее незабываемое впечатление. Однако она заметила и политическую напряженность в стране, которая перекинулась даже на центральный рынок Будапешта.

Прогуливаясь по рынку, Кристина заметила несколько странных сувениров и сделала для нас несколько фотографий магнитов на холодильник.

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