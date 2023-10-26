ФОТО ⟩ Путин и советская символика повсюду: эстонская туристка заглянула на рынок в Венгрии и обомлела от увиденного

Венгрия приобретает славу самого пророссийского члена Европейского союза. Эстонские журналисты считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан превратился в серьезную проблему для Европы, поскольку он намекнул, что может заблокировать как новые поставки помощи Украине, так и санкции против России. В середине октября он также встретился с Владимиром Путиным в Пекине и пожал ему руку перед красными флагами КНР. «Это политическое напряжение ощущается здесь за каждом углу», - написала читательница в редакцию Elu24 и приложил несколько интересных фотографий центрального рынка Будапешта.