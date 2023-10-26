Как ни в чем не бывало: дети-подростки распивают водку в таллиннском автобусе (ВИДЕО)

Алкоголь повреждает организм молодого человека в два раза сильнее, чем взрослого, в том числе и мозг. Не существует такого количества алкоголя, которое не повредит развивающемуся мозгу ребенка. Пьяные молодые люди более растеряны и чаще попадают в аварии или становятся жертвами преступлений, чем пьяные взрослые. В целях защиты здоровья молодежи в Эстонии законодательно запрещено употребление алкоголя и других наркотиков до достижения 18-летнего возраста. За продажу или передачу алкоголя несовершеннолетнему грозит до одного года лишения свободы.

Капитан полиции Маарья Пунак подтвердила Elu24, что они в курсе случившегося. «Дети уже опознаны, с их семьями свяжутся полицейские», - сообщила Пунак.

Пунак добавила: «Ни один родитель не хотел бы видеть своего ребенка в такой ситуации, а тем более распространять это видео. Мы просим вас больше не выкладывать это видео в открытый доступ как для защиты прав детей, снятых на видео, так и для предотвращения распространения дурных идей».

В целях защиты прав личности мы размыли лица детей в видеоролике, получившем широкое распространение в социальных сетях.