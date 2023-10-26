Эстонцы, которым сейчас за 40, вспоминали в группе Reddit свое детство или юность, проведенные в Эстонии в 90-е годы. Это ярче, чем в каком-нибудь хитовом фильме!
«Мы с русскими закидывали друг друга камнями»: 40-летние эстонцы вспоминают, какими были 90-е для них в Эстонии
«Моя школа находилась в районе Аннелинна, там было много хулиганов. В школе они играли не очень большую роль, иногда воровали у учителей и задирали товарищей. В городе, правда, развязывались, и некоторые из них оказывались в тюрьме еще до окончания учебы. В школе же жизнь зависела от их настроения - если они решали, что урока не будет, то так и было. Некоторых учителей просто не слушали, других прогоняли из класса», - рассказывает один пользователь, пишет издание Nelli Teataja.
В группе обсуждались всевозможные происшествия. Например, кто-то хотел продать велосипед, и встретился с потенциальным покупателем. Он попросил велосипед для пробной поездки и уехал на нем с концами. Иногда на кого-то нападали, иногда у кого-то что-то стреляли. «В курилке один из парней хотел проверить новенького и ударил его ногой в лицо. В школе долго говорили об этом, и у парня, которого ударили, остался синяк на лице. Некоторые предметы в школе были очень легкими, хорошие оценки ставили за одно лишь участие», - рассказывает другой пользователь Reddit.
«В школьной столовой оставалось столько еды, что за нее даже не надо было платить. Незадолго до конца обеденного перерыва можно было прокрасться и наесться досыта. Повара и учителя ворчали, но это никого не останавливало».
«Было чем заняться. Я ходил в Дом техники молодежи... Компьютерный класс был чисто игровым, никто не стремился научиться чему-то полезному, а преподаватель не стремился учить. А вот кружок электроники был классный. Зимой я катался на лыжах, а летом ходил в теннисный клуб».
«В городе у меня не было проблем с русскими, они редко обращали на меня внимание. А вот эстонские дети иногда хотели дать мне по лицу и что-то отнять. К счастью, в то время я был беден, как церковный причетник, и у меня нечего было отнять. Просто родители не могли позволить покупать мне слишком дорогие вещи. Так что, это было хорошо, безопаснее для меня и меньше хлопот для родителей. Дома была та телевизионная игра с желтыми картриджами, но я отучил себя от привычки всем рассказывать свои секреты после того, как один придурок в школе настоял, чтобы я принес ее ему. Я рискнул и не принес. К счастью, тот парень больше не настаивал. Но риск был. Какие-то дегенераты могли пойти и обчистить чей-то дом. Была история, когда кто-то из банды влез в долги и, чтобы расплатиться, показал кредиторам знакомую квартиру. Они пришли туда, выбили дверь, избили отца знакомого, который был дома, и украли различные вещи. Об ограблениях квартир то и дело говорили в новостях».
«Это было время «йо-йо». К нам в школу приезжал иностранец, показывал фокусы, делал рекламу. «Йо-йо» продавались в магазинах и ларьках, половина ребят в школе ими размахивали. И я попросил родителей достать мне эту вещь. Всеобщий ажиотаж длился недолго. Через год или около того «йо-йо» исчезли, и в магазинах их было больше не найти».
«Интересным местом оказался железнодорожный вокзал Тарту. Старые пассажирские поезда стояли тут и там без присмотра. Любой желающий мог забраться внутрь, что-то сломать или даже разграбить их. Например, с крыши некоторых вагонов были свинчены громкоговорители. После экскурсии по станции можно было поесть дешевой картошки фри в привокзальном кафе».
«Уже в то время у тартуских гомосексуалистов было излюбленное место у реки Эмайыги. Территория за городским бассейном и дальше. Можно было идти по другому берегу, смотреть через реку и видеть, как какой-нибудь парень начинал заниматься самоудовлетворением при виде тебя. Подростков там тоже немного донимали, к некоторым парням подходили сзади и щупали их за попу. Но никто не придавал этому особого значения, и такие шутки там продолжаются до сих пор».
Однажды тренеры гребной базы SAK нашли в реке труп.
Петарды залетали в окна квартир
«Я выросла в Таллине в 90-е годы. Поскольку я женщина, то в драках замечена не была. Помню как мы на самодельном плоту шли по какой-то речке-говнотечке в конце недостроенного Лаагна-теэ, а еще лазили по этим стенам из известняка.
Мы покупали огромные "запрещенные до 16 лет" динамитные шашки и бросали их на лестничные площадки домов и в окно квартиры злого отчима одного из друзей.
Мы с русскими закидывали друг друга камнями. Однажды русский соседский мальчик натравил на нас свою собаку, и мы прогнали ее ветками».
«В начале 90-х во дворе жил настоящий рецидивист, в квартире которого торговали наркотиками, а двое его сыновей тоже были мерзкими уголовниками. Младший был нашим ровесником, и приходилось иногда «дарить» ему свои игрушки, если не хотелось получить ногой в живот. Их мать кричала из окна, чтобы мальчики шли домой поесть (представьте себе пьяную русскую женщину, кричащую: «Мишаааа! Воваааа!» во всю мощь своих легких).
Помню, что где-то неподалеку периодически взрывались бомбы, а в нескольких кварталах от нас стоял дом, где на лестничной клетке застрелили Майта Метсамаа».
«Не знаю... Казалось, что это нормальное и спокойное детство. Оглядываясь назад, можно сказать, что много чего тогда случалось, но всё равно было так же хорошо и интересно. Родителей не очень беспокоило, что их 12-летняя дочь и ее старший брат куда-то уходят на целый день (кидать каштаны в русских и т.д.)».
«Я тоже вырос в Ласнамяэ. Мы скатывались на санках с горки на Лаагна-теэ, кто-то ждал внизу и следил, чтобы не было машин, потому что цель была - добраться на санках до середины «канавы». Иногда тот, кто ждал, обманывал, что машин нет, тогда приходилось резко сворачивать в сторону, чтобы остановиться».
«Было много извращенцев. В автобусе, в частности, рядом со мной сидел взрослый мужчина и доставал из штанов свой пенис. Мне было лет 13, когда случайные парни стали хватать меня за попу в автобусе».
Молодежные и подростковые банды на автобусных остановках
«Быть подростком в 90-е годы в Мустамяэ было довольно интересно. Из начала десятилетия помню, что однажды по дороге в школу перед Kaja было большое пятно крови, и друг утверждал, что ночью там кого-то убили (правда ли это, проверить до появления интернета было невозможно).
Драки были довольно частым явлением. Если против тебя шла толпа русских, ты автоматически готовился к чему-то. Но, оглядываясь назад, можно сказать, что на самом деле, такого можно было ожидать скорее от других эстонцев, они занимались какими-то идиотскими и крайне специфическими бандитскими делами, поэтому для них было важно, на какой остановке-микрорайоне ты живешь. Я и по сей день по старой привычке обхожу стороной квартал Кянну Кукк.
Я был слишком мал, но смутно помню те времена стрелок, когда массы эстонцев и русских гонялись и били друг друга в Мустамяэ. Это было ужасно, некоторые места просто нужно было обходить стороной - парк Лепистику, Кянну Кукк, парк Кая. Еще я слышал такую статистику, что в 91-95 годах в Эстонии от насилия умирало около 500 человек в год. Сына крестного просто застрелили из проезжавшей мимо машины, и до сих пор я не знаю, кто и зачем это сделал».
«У меня было прекрасное и безопасное детство в Нымме. После переезда в гетто в Мустамяэ жизнь изменилась. Я не решался ходить в продуктовый магазин, потому что перед магазином подростки требовали с меня плату за вход. Я ходил в школу в центре города, но двухчасовые заплывы совершал в школьном бассейне за Кянну Кукк. По дороге туда эти придурки украли мои фирменные кроссовки Adidas. Домой я вернулся в носках. Остановка Siili тоже была сумасшедшим местом. Какой-то полупьяный эстонец угрожал всем ножом. В старших классах мы пили всё подряд (например, подпольную водку Finlandia в пластиковых бутылках из подвальных магазинов). Вечеринки и тусовки проходили в машинах между школами и домами. Нередки были случаи, когда ночью выпивали и ехали за рулем. Если бы можно было отправить письмо самому себе в то время, то попросил бы несколько вещей сделать по-другому».
Посмотрел на кого-то не так - началась ссора
«В Пярну в 90-е годы было три ситуации, когда на нас налетали, потому что мы говорили по-эстонски. В 2/3 случаев мы били друг друга, а в третий раз я получил взбучку, потому что парень неожиданно ударил меня в спину на автобусной остановке.
В общем, это было нервное время для подростков, особенно в Пярну. Но нормальными были такие вещи, как выпивка и хождение по городу с алкоголем в руках, не только мы, но и, по-моему, все ходили с сидром, пивом в руках. Сейчас этого стало меньше.
Была еще тема района, не хотелось ходить в темноте по улице Оя, была банда в парке Койдула и т.д. Это была не единичная ситуация, а вполне обычная, когда к тебе сразу подходили и смотрели, какой ты. Психически очень тяжело находиться в таком обществе».
«До проведения кампаний по профилактике сексуальных отношений довольно часто случались незащищенные половые контакты. В какой-то момент несколько женщин начали раздавать бесплатные презервативы перед клубом Mirage, и это было похоже на начало демократии».
Читайте материал целиком на портале Nelli Teataja!