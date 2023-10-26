«Мы с русскими закидывали друг друга камнями»: 40-летние эстонцы вспоминают, какими были 90-е для них в Эстонии

«В городе у меня не было проблем с русскими, они редко обращали на меня внимание. А вот эстонские дети иногда хотели дать мне по лицу и что-то отнять. К счастью, в то время я был беден, как церковный причетник, и у меня нечего было отнять. Просто родители не могли позволить покупать мне слишком дорогие вещи. Так что, это было хорошо, безопаснее для меня и меньше хлопот для родителей. Дома была та телевизионная игра с желтыми картриджами, но я отучил себя от привычки всем рассказывать свои секреты после того, как один придурок в школе настоял, чтобы я принес ее ему. Я рискнул и не принес. К счастью, тот парень больше не настаивал. Но риск был. Какие-то дегенераты могли пойти и обчистить чей-то дом. Была история, когда кто-то из банды влез в долги и, чтобы расплатиться, показал кредиторам знакомую квартиру. Они пришли туда, выбили дверь, избили отца знакомого, который был дома, и украли различные вещи. Об ограблениях квартир то и дело говорили в новостях».