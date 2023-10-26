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КАК ТЕПЕРЬ ЭТО РАЗВИДЕТЬ? ⟩ 35-летний мужчина целовал и трогал маленькую девочку в спа-центре: «Это было отвратительное зрелище!»​​

Katrin Lust
, Elu24 peatoimetaja
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Домогательства в бассейне. Снимок иллюстративный.
Домогательства в бассейне. Снимок иллюстративный. Фото: Elu24 kollaaž.

В среду вечером, 26 октября, Аарне отправился в один из аквапарков в центре Таллина. В один момент он невольно попал в крайне неприятную ситуацию. В большом бассейне рядом с ним незнакомый белый мужчина примерно 35 лет целовал и трогал темнокожую девочку возраст, которой был около 11 лет.

«Не только мне было очень неприятно наблюдать за этой ситуацией, и было совершенно очевидно, что этот мужчина никак не мог быть отцом ребенка!» - говорит Аарне о неприятном инциденте. «Мы призываем всех, кто полагает, что ребенку может понадобиться помощь, сообщать об этом», - говорит Мерит Корбе, руководитель Центра для детей Департамента социального страхования. Об этом пишет Kuuuurija.

Время было около восьми вечера, когда 45-летний Аарне зашел в один из таллиннских аквапарков. В этом же здании находится и тренажерный зал, поэтому там всегда многолюдно.

«В спа-центре было много людей, а поскольку сейчас каникулы, то в аквапарке было особенно много детей», - вспоминает Аарне, часто посещающий этот водный центр.

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