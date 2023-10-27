А ВЕДЬ ЕЩЕ НЕ ХЭЛЛОУИН ⟩ Таллиннцы увидели женщину с пробитой головой и мужчину с тесаком во дворе своего дома

Каждый октябрь неординарная команда этой школы-студии снимает короткий ужастик, чтобы и самим повеселиться, и друзей, и клиентов попугать. Все началось спонтанно: три года назад мастера салона сняли шутки ради небольшой видеоролик.

«Видео имело большой успех, да и нашей команде так понравился процесс сборов и съемок, что мы договорились каждый октябрь собираться вместе и творить безумные перевоплощения», - рассказывает визажист школы-студии макияжа GlamEst Анна Изотова.

В этом году креативная команда решила воссоздать сцену из культовой игры и одноименного фильма ужасов Сайлент Хилл. Так с помощью искусной работы визажистов появилась медсестра, голова которой обтянута кровавыми бинтами, и безжалостный убийца-мясник, расправляющийся со своими жертвами в известном кино при помощи гигантского тесака.

«В честь грядущего Хэллоуина мы решили пофантазировать, что будет, если главные герои фильма окажутся в нашем Таллинне и решат продолжить свои злые деяния, - рассказывает Анна Изотова. - По сюжету эти персонажи непобедимы, в нашем видео мы будем проверять это на деле».

Съемки видеоролика проходили в Таллинне, прямо во дворе школы-студии макияжа GlamEst. Жители соседних домов повыглядывали из окон. «Ни одна наша съемка не проходит без свидетелей. Больше всего всегда радуются наши соседи, - говорит Анна Изотова. - Если говорить о прохожих, то реакция абсолютно разная: кто-то проходит мимо с видом, что для него это что-то обычное и привычное, а кто-то улыбается и просит сделать совместное фото».

Костюмы для моделей визажист Анна Изотова делала сама. Например, окровавленная шапка-треуголка и гигантский нож-тесак мясника-убийцы сделаны из обычного плотного картона, раскрашенного красками. Голова медсестры обтянута эластичными бинтами из аптеки и залита искусственной кровью из карнавального магазина.

Накрасить моделей Анастасию Степанову и Александра Фролова для фотосессии Анне Изотовой помогала ассистент фотографа Татьяна. А вот в съемках видеоклипа традиционно участвовал напарник Изотовой, ведущий визажист Эстонии Меэлис Крик.