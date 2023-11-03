LIMON LIVE ⟩ Эстонский комик Александр Александрин объяснил поездку к восточному соседу: «Для меня Санкт-Петербург – это не Россия»

Александр Александрин приехал в студию Limon LIVE при полном параде. Еще бы! Именно здесь он встретил свое 33-летие, о чем экспромтом сочинил несколько веселых шуток. Александрин рассказал, что буквально на днях вернулся из Санкт-Петербурга.

Ведущий Эдгар Гергель удивился: «Нам казалось, что ты тот человек, который не ездит в Санкт-Петербург, или мы ошибаемся?»

Александр Александрин на это ответил: «Для меня Санкт-Петербург – это не Россия. Это отдельное маленькое государство, культурное, там большинство моих друзей. Тех, с кем мы начинали когда-то играть в КВН. Поэтому, пользуясь случаем, по возвращении в Эстонию я не мог не посетить своих друзей».

Александр Александрин в студии Limon LIVE. Фото: Eero Vabamägi

Как оказалось, больше года Александрин прожил в Египте, в Хургаде, где продолжал веселить людей. Эстонский стендапер рассказал, что к местной жизни довольно сложно привыкнуть, и некоторые их обычаи и устои для нас, европейцев, моментами кажутся диковатыми.

«Это отдельная планета, отдельная культура. Страна с отсутствием каких-либо правил, - рассказывает Александрин. – Грязь, непунктуальность, постоянный обман. У тебя начинает развиваться паранойя в какой-то момент. Ты возвращаешься сюда, с кем-то о чем-то договариваешься и начинаешь говорить ему: поклянись, что ты вернешься сюда».

Александр Александрин в студии Limon LIVE c ведущими Светланой Карабут и Эдгаром Гергелем. Фото: Eero Vabamägi

Когда Александрин после года проживания прилетел из Египта домой в Эстонию, к нему отнеслись с подозрением. «По прилете в таллиннском аэропорту паспорт открывают и спрашивают: вы так долго находились в Египте, что вы там делали? А вы никак с терроризмом не связаны? А с ИГИЛ? Я им: нет. Они – точно? Я вам клянусь! А каким Богом?»

Александр Александрин в студии Limon LIVE. Фото: Eero Vabamägi

Александр Александрин родом из Ида-Вирумаа. Он родился в небольшом городе Силламяэ. Детство проходило в двуязычной семье, поэтому Александр говорит и думает на двух языках + эстонском и русском. Впрочем, и шутить у него легко получается на разных языках.

Как живет, о чем шутит и почему недавно Александр Александрин оказался в суде, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE. Веселое пятничное настроение мы вам гарантируем!