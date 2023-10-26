Посещение зубного превратилось в кошмар: «Я не знаю в Эстонии другого доктора с таким количеством врачебных ошибок»

В среду вечером в центре внимания передачи Pealtnägija на этот раз оказался стоматолог, но не обычный, а словно из фильмов ужасов. У таллинского врача Дмитрия Филиппенко десятки пациентов, недовольных его работой. «Он берет берет всю сумму сразу за готовую работу, но люди ее так и не получают», - рассказала в передаче стоматолог Катрин Метстак. «Я не знаю в Эстонии другого врача с таким количеством врачебных ошибок». Об этом пишет Elu24.