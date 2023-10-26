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Посещение зубного превратилось в кошмар: «Я не знаю в Эстонии другого доктора с таким количеством врачебных ошибок»

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Плохой стоматолог. Снимок иллюстративный.
Плохой стоматолог. Снимок иллюстративный. Фото: ORION PRODUCTION/Shutterstock

В среду вечером в центре внимания передачи Pealtnägija на этот раз оказался стоматолог, но не обычный, а словно из фильмов ужасов. У таллинского врача Дмитрия Филиппенко десятки пациентов, недовольных его работой. «Он берет берет всю сумму сразу за готовую работу, но люди ее так и не получают», - рассказала в передаче стоматолог Катрин Метстак. «Я не знаю в Эстонии другого врача с таким количеством врачебных ошибок». Об этом пишет Elu24.

Программа Pealtnägija опросила нескольких пациентов доктора Дмитрия Филиппенко, получивших от него некачественное лечение. Выяснилось, что у доктора есть десятки пациентов, которые недовольны его работой. По данным экспертной комиссии при Министерстве социальных дел, на доктора Филиппенко поступило около 25 жалоб, из них восемь - непосредственно на врачебные ошибки.

«Очень угнетает то, что чувствуют эти люди. Что мне делать, куда идти, а если еще и суды будут все это перемалывать, то откуда я возьму деньги!» - рассуждала в программе Катрин Метстак, зубной врач. Она заяваила, что то, что врач, окончивший медицинский факультет, позволяет себе такие результаты работ, возмутительно.

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