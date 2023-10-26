«Я ВООБЩЕ ПАНИКЕРША» ⟩ Вайкуле рассказала, чем она отличается от Пугачевой и украинцев

По ее словам, когда она услышала, что террористы прорвали границу и издеваются над гражданскими, она очень разволновалась, ведь Тель-Авив, где проживает семья Примадонны, находится в нескольких десятках километров от сектора Газа.

Поэтому она сразу начала набирать своих друзей и первой позвонила по телефону Алле Пугачевой, а также Андрею Макаревичу, но он был не в стране.

«Я всем звонила, свое сочувствие выражала, конечно… Первое спросила: Как дела? Ответ: Все хорошо, все хорошо, не волнуйся. Они были спокойнее меня. Ты себе нагоняешь больше красок, а внутри люди, наверное, как-то собираются и спокойнее к этому относятся. А у меня было столько тревоги, я вообще паникерша. То есть меня успокаивали и в Украине, и в Израиле», - рассказала Вайкуле.

При этом певица с теплотой отозвалась об израильтянах. Она рассказала, что ее больше всего поразило в поведении граждан страны в условиях эскалации вооруженного конфликта.

«Я вспоминаю Израиль - это дети, это животные, это веселые люди, это вечера, когда семьи выходят на прогулки, в кафе. Это замечательная страна с очень миролюбивыми людьми. И чем они мешали жить? Они во время войны. Все израильтяне стояли в очереди, чтобы сдать кровь, но, когда я узнала, что сдавали кровь своих собак хозяева, чтобы спасать собак… Они даже во время такой трагедии думают о животных», - поделилась артистка.