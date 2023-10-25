Брежнева рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе

«Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь еще сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно уходить в неизвестность, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала», - сказала Брежнева в интервью Viva.

Она добавила, что ранее была очень требовательной к себе и не позволяла себе ошибаться. Однако сейчас певица изменилась - возможно, стала неудобной для других, но такой, какая она есть.

«Сейчас хочу быть собой и позволяю себе все, ведь ошибки - это точки роста, и без них я бы не стала такой, какова сейчас. Ожидания приводят к разочарованию, и это стопорит, отбрасывает назад. Поэтому отвергаю ожидания и страх ошибок», - добавила артистка.