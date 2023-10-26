ГОРОСКОП НА 26 ОКТЯБРЯ ⟩ Удачный день для Дев, а Раков и Рыб ждут неприятности

Скорпион

Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой Скорпионы принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. Постарайтесь действовать осмотрительно, полагаясь не только на свою интуицию, но и на логику и здравый смысл. Удачные деловые решения позволят вам увеличить свои доходы или заключить выгодные сделки. День подходит для посещения конференций и семинаров.

В личной жизни складывается благоприятная ситуация, не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах. Новые знакомства ожидают тех, кто принимает активное участие в общественной жизни.

Стрелец

Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.

На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.

Козерог