ГОРОСКОП НА 26 ОКТЯБРЯ ⟩ Удачный день для Дев, а Раков и Рыб ждут неприятности

Удачный день для путешествий: звезды благоприятствуют тем, кто отправляется в дорогу. Начиная важное дело, не сомневайтесь в своем успехе - звезды сегодня определенно настроены благосклонно. Можно решить профессиональные проблемы, подняться на новую ступень служебной лестницы, преодолеть трудности в отношениях с коллегами и начальством; требуется лишь сосредоточиться на решении именно той задачи, которая является особенно актуальной.
А вот эмоциональный фон не слишком благоприятен. Возможны острые приступы тоски, печали, меланхолии. В такие моменты близкие люди будут поддерживать друг друга, и именно в подлинном взаимопонимании и бескорыстной поддержке кроется ключ к преодолению негативных тенденций.
Овен
Удачный день для проведения важных переговоров, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или области деятельности. Овнам представится возможность значительно увеличить свои доходы, укрепить финансовые позиции. Сделки и покупки обещают быть очень удачными. Некоторые профессиональные трудности все же не исключены, и в первую очередь они связаны с неадекватной реакцией коллег на ваши предложения и поступки.
Нежелательны поездки, вдали от дома могут произойти не самые приятные события. Старайтесь не вмешиваться в чужие конфликты и давайте советы лишь самым близким людям. Этот день обещает массу новых впечатлений влюбленным. Возможны романтические увлечения, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
Телец
Жизненный потенциал снижен, ваше здоровье уязвимо. Поэтому постарайтесь воздержаться от утомительной работы, проводите больше времени на свежем воздухе, откажитесь от привычек, наносящих вред организму. В остальном же день вполне благоприятен. Профессиональные успехи будут весьма значительны, неплохо пройдут деловые встречи, оставит приятное впечатление посещение развлекательных мероприятий.
Для многих Тельцов этот день станет началом серьезного романа, который внесет в жизнь многочисленные перемены к лучшему. Отношения стабильных пар станут более гармоничными, искренность и уважение друг к другу помогут влюбленным найти общий язык.
Близнецы
Чрезвычайно удачный день с точки зрения общения, новых знакомств, романтических и семейных отношений. Вас ждут разнообразные развлечения, увлекательные мероприятия, запоминающиеся поездки и просто хороший отдых. Финансовая ситуация благоприятна, вы можете позволить себе сделать крупные покупки, порадовать себя и близких подарками. Родственники порадуют вас бескорыстной заботой, искренним интересом к вашим делам. Не исключены романтические увлечения, однако отношения будут развиваться несколько медленнее, чем вам хотелось бы.
Жизненный потенциал высок, с любыми проблемами и трудностями вы справитесь легко. Это удачный день для внедрения инноваций в работе, а также обсуждения важных вопросов с влиятельными людьми.
Рак
Неблагоприятный день для решения финансовых вопросов. Возможны непредвиденные расходы, значительные потери. Нежелательно тратить крупные суммы на развлечения, посещать увеселительные заведения. От азартных игр следует отказаться. Поездки будут приятными, вдали от дома возможны интересные знакомства, не исключены и романтические увлечения. Жизненный потенциал достаточно высок, переутомление вам не грозит.
Не всегда просто будет поладить с членами семьи. Требования, которые предъявляют к вам родственники, достаточно высоки. Не давайте необдуманных обещаний и старайтесь не нарушать сложившихся традиций: ответственность и некоторый консерватизм пойдут вам на пользу.
Лев
Влияние позитивных тенденций очень сильно, и вы непременно оцените это, если не станете тратить все свои силы на то, чтобы плыть против течения. Положитесь на судьбу - она готова преподнести вам немало приятных подарков, нужно лишь благосклонно принять их. Профессиональные отношения наладятся, новые деловые партнеры высоко оценят ваши знания и опыт. В решении финансовых вопросов охотно помогут родственники, они же тактично удержат вас от напрасных расходов.
Высока вероятность новых знакомств и романтических увлечений, вы производите чрезвычайно благоприятное впечатление на представителей противоположного пола и вызываете у них неподдельный интерес. Улучшатся отношения стабильных пар, достичь взаимопонимания смогут даже те, кто в последнее время часто ссорился.
Дева
День будет удачным для Дев, однако жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, поэтому существует вероятность болезней и недомоганий. Постарайтесь правильно распределить силы и сосредоточиться на решении именно тех проблем, которые заслуживают вашего внимания. Весьма кстати будет помощь проверенных союзников, напомнят о себе и старые деловые партнеры.
Прекрасный день для общения с родственниками. Можно наладить семейные отношения, решить возникшие в последнее время проблемы. Появляется шанс изменить к лучшему личную жизнь. Однако помните, что сегодня звезды не ждут от вас проявления инициативы. Любители завязывать знакомства в увеселительных заведениях должны быть очень осторожны.
Весы
День значительного прогресса во многих делах. Особое внимание следует обратить на профессиональную сферу - именно здесь вы можете достичь поистине выдающихся результатов. Пригодятся не только терпение и трудолюбие, но и умение сотрудничать с самыми разными людьми, находить общий язык с недавними недоброжелателями и превращать конкурентов в надежных партнеров.
В личной жизни царят гармония и спокойствие. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, не предпринимать необдуманных шагов. Порой вы будете находиться под влиянием эмоций, но воли нахлынувшим чувствам лучше не давать. Порадуют встречи с друзьями, можно устроить небольшой праздник для близких людей.
Скорпион
Профессиональные трудности заставляют беспокоиться, и порой Скорпионы принимают не самые удачные решения в надежде немедленно получить хороший результат. Постарайтесь действовать осмотрительно, полагаясь не только на свою интуицию, но и на логику и здравый смысл. Удачные деловые решения позволят вам увеличить свои доходы или заключить выгодные сделки. День подходит для посещения конференций и семинаров.
В личной жизни складывается благоприятная ситуация, не возникнет поводов для сомнений и тревог. Это подходящий день для романтического свидания или признания в своих чувствах. Новые знакомства ожидают тех, кто принимает активное участие в общественной жизни.
Стрелец
Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.
На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.
Козерог
День незаурядных успехов и важных побед. В вашей жизни происходят заметные перемены к лучшему, появляется возможность выбрать верную линию поведения, которая еще долгое время будет актуальной. Новые союзники придут на помощь в трудный момент, и их поддержка окажется поистине бесценной. Любые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и серьезными, вы же с каждым днем будете ценить их все выше. Финансовая ситуация стабильна, возможны небольшие денежные поступления.
День подходит для поездок, особенно если отправиться в путь вас заставляют семейные дела. Жизненный потенциал высок, и никакая работа не покажется утомительной. У вас будет возможность прийти на помощь близким, избавить их от многих проблем.
Водолей
Преобладают позитивные тенденции; удача на вашей стороне, и в поддержке звезд сомневаться не приходится. При этом день больше подходит для отдыха, чем для работы - можно совершать увеселительные поездки, принимать активное участие в светской жизни, заниматься спортом, устраивать вылазки на природу. Друзья охотно поддержат вашу инициативу, и даже самые смелые предложения будут одобрительно встречены родственниками.
Улучшается финансовая ситуация, не исключены значительные денежные поступления. Некоторые представители знака смогут достичь профессиональных успехов, другие получат заманчивые предложения, связанные со сменой места работы.
Рыбы
Этот день не принесет серьезных проблем и разочарований, однако и богатым на новые возможности его не назовешь. Не торопитесь проявлять инициативу; опрометчивые поступки могут иметь весьма неприятные последствия. Желательно действовать в соответствии с заранее составленным планом - велика вероятность, что импровизация окажется неудачной. День подходит для крупных покупок, заключения сделок, касающихся недвижимости.
Разногласия с родственниками могут возникнуть у тех, кто собирается вскоре совершить путешествие или поменять место жительства. Стоит отказаться от посещения шумных мероприятий: для активной светской жизни момент не самый благоприятный.