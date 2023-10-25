Умер легендарный советский актёр из фильмов «Гардемарины» и «Кин-дза-дза!»

Голубенко умер менее чем за неделю до своего 83-го дня рождения - 2 октября. Супруга актёра в конце сентября рассказывала, что его пришлось экстренно госпитализировать из-за стремительного ухудшения самочувствия.

Артист родился 8 октября 1940 года в Днепропетровске. В 1961-м он стал выпускником Харьковского театрального института, а в 1968-м - участником труппы Центрального театра Советской армии. В 2002 году он получил звание заслуженного артиста России. В его фильмографии свыше 80 ролей, а всего на его счету более сотни разных проектов.