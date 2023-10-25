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The Independent: ​Путин упал в обморок, опрокинув еду и напитки

Инна-Катрин Хейн
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Фото: Vyacheslav Oseledko / AFP/Scanpix

Здоровье президента России Владимира Путина уже не первый год является предметом домыслов и слухов. В некоторых сообщениях говорилось о тайной химиотерапии, болезни Паркинсона, где-то утверждалось, что он упал с лестницы, приземлившись на крестец.

На этой неделе в социальных сетях появилась самая драматичная история о состоянии здоровья 71-летнего главы российского государства. По данным тайных источников, телохранители Путина постучали в дверь его личной спальни, вошли и обнаружили президента, корчащегося на полу в полубессознательном состоянии в конвульсиях, сообщает The Independent.

Еда и напитки в спальне были опрокинуты, врачи бросились приводить Путина в чувство, а подозрение на сердечный приступ вызвало панику в ближайшем окружении. 

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