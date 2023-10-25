Здоровье президента России Владимира Путина уже не первый год является предметом домыслов и слухов. В некоторых сообщениях говорилось о тайной химиотерапии, болезни Паркинсона, где-то утверждалось, что он упал с лестницы, приземлившись на крестец.
Для подписчиков
The Independent: Путин упал в обморок, опрокинув еду и напитки
На этой неделе в социальных сетях появилась самая драматичная история о состоянии здоровья 71-летнего главы российского государства. По данным тайных источников, телохранители Путина постучали в дверь его личной спальни, вошли и обнаружили президента, корчащегося на полу в полубессознательном состоянии в конвульсиях, сообщает The Independent.