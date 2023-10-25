Умер гитарист Massive Attack Брускини. У него был рак легких

«Мы опустошены. Как нам всем повезло, что мы прожили такую жизнь вместе. Какой блестящий эксцентричный талант. Невозможно полностью оценить его вклад. Покойся с миром, Анджело», - говорится в сообщении.

В июле Брускини сообщил в Facebook, что у него рак легких.

«Теперь уже дважды специалисты больницы говорили мне «удачи» по поводу рака легких, думаю, что я все. Я прожил прекрасную жизнь, много-много раз повидал мир, встретил много замечательных людей, но дверь закрывается, думаю, я напишу книгу», - написал музыкант.

Жена Брускини Джессика Мерритт подтвердила в Facebook, что он умер из-за болезни.

«Мне очень грустно сообщить, что мой прекрасный муж Анджело Брускини умер 23 октября 2023 года в 00:15. Это было следствие редкого и агрессивного рака - плеоморфной карциномы», - написала Мерритт.

Она добавила, что он был «настоящим джентльменом до самого конца».