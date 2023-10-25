Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым все проблемы решит «коридор затмений» в конце октября

Стартовавший 16 октября «коридор затмений» станет периодом решения проблем для многих представителей зодиакального круга. Как считают российские астрологи, удача точно улыбнется четырем знакам, которые получат шанс начать жизнь заново.

Проблемы в жизни, заявляют эксперты по звездам, останутся позади как минимум до наступления зимы у Раков, Дев, Скорпионов и Козерогов. Им предстоит почувствовать, каково это - поймать удачу за хвост.

Рак

Для домашнего и склонного к философии знака период станет временем самопознания. Рак откроет нового себя, обнаружив в себе качества, о которых не представлял.

Представители знака станут особенно внимательными к чужим словам и поступкам, и поймут, откуда взялись многие проблемы во взаимоотношениях с людьми. Астрологи рекомендуют им сосредоточиться на личных достижениях, потому что звезды благоволят именно такому настрою. Не стоит раскрывать другим свои планы. Если все же потребуется совет, обращаться за ним стоит к самым близким. Тогда ворота успеха распахнутся в полной мере.

Дева

Много возможностей для роста и развития период затмений принесет и Девав. Земному знаку откроется суть происходящих в его жизни перемен, отчего его представители смогут верно оценить шансы и путь к успеху и гармонии.