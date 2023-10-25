Уникальное небесное явление продлится до 28 октября.
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым все проблемы решит «коридор затмений» в конце октября
Стартовавший 16 октября «коридор затмений» станет периодом решения проблем для многих представителей зодиакального круга. Как считают российские астрологи, удача точно улыбнется четырем знакам, которые получат шанс начать жизнь заново.
Проблемы в жизни, заявляют эксперты по звездам, останутся позади как минимум до наступления зимы у Раков, Дев, Скорпионов и Козерогов. Им предстоит почувствовать, каково это - поймать удачу за хвост.
Рак
Для домашнего и склонного к философии знака период станет временем самопознания. Рак откроет нового себя, обнаружив в себе качества, о которых не представлял.
Представители знака станут особенно внимательными к чужим словам и поступкам, и поймут, откуда взялись многие проблемы во взаимоотношениях с людьми. Астрологи рекомендуют им сосредоточиться на личных достижениях, потому что звезды благоволят именно такому настрою. Не стоит раскрывать другим свои планы. Если все же потребуется совет, обращаться за ним стоит к самым близким. Тогда ворота успеха распахнутся в полной мере.
Дева
Много возможностей для роста и развития период затмений принесет и Девав. Земному знаку откроется суть происходящих в его жизни перемен, отчего его представители смогут верно оценить шансы и путь к успеху и гармонии.
Все перемены, заверяют астрологи, не должны пугать Дев. Они ведут к гармоничной жизни, которая продлится долгое время. Стоит открыть свой разум и принять жизненный опыт, как необходимую пользу, полагают эксперты.
Скорпион
Скорпионам в эти октябрьские дни предстоит почувствовать энергию Солнца и Луны. В первую очередь звезды окажут влияние на финансовую сферу, где нежности Судьбы будут особенно заметны.
Успех без особый усилий, разрешения старых конфликтов, принятие новой реальности - все это породит восторг от любящих новинки представителей знака. Они откроются им с радостью, а хорошее настроение не покинет до самого Нового года.
Козерог
Свой потенциал смогут заново оценить и трудяги-Козероги, для которых «коридор затмений» станет периодом новых возможностей. Продвижение в карьере, понимание начальства, прибыль - такие шансы в течении года они получали далеко не всегда.
Кроме того, период станет отличным и для того, чтобы вспомнить о романтике в отношениях. И пусть звезды сулят стабильность и предсказуемость - разве это не, что нравится большинству представителей этого знака? В целом, знак может полагаться на окружающих, от которых получит немало внимания и заботы.