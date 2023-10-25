ВЫЗОВ ПРИНЯТ! ⟩ Эстонская певица стала преподавателем: приняла решение за пятнадцать минут

На сайте музыкальной школы указано, что Poprock - это школа, где можно реализовать музыкальные цели и мечты. «Наши преподаватели - не только выдающиеся педагоги, но и активные участники эстонской музыкальной индустрии, имеющие большой опыт работы в этой сфере», - говорится о списке преподавателей, в который входит и певица Дагмар Оя.

Дагмар рассказала редакции Elu24, что на принятие решения у нее ушло около 15 минут. «Больше всего меня привлекло то, что молодых людей можно обучать тому, как создать группу. В этой школе этому уделяется большое внимание», - объяснила Дагмар, почему она недолго думала, а сразу приняла приглашение.

Но Дагмар с нетерпением ждет нового вызова. «Что я жду от этого вызова, так это то, что будет много людей, которым интересно и которые увлечены тем, что они делают!»

На сайте музыкальной школы указано, что Дагмар училась пению в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса. Она была и остается бэк-вокалисткой для различных эстонских и зарубежных исполнителей.