«Что она сделала с лицом?» Поклонники Дженнифер Энистон возмущены видом актрисы в новом сезоне сериала «Утреннее шоу»

«Я смотрю новый сезон "Утреннего шоу" и не могу успокоиться из-за лица Дженнифер Энистон! Что она с ним сделала? Джен почти неузнаваема и выглядит странно», — написал пользователь @TheSiouxzy в соцсети X (бывший Twitter).

«Она выглядит уродкой, я больше не могу на нее смотреть, а раньше я ЛЮБИЛ Дженнифер Энистон. "Выполнить работу" и испортить лицо - это не одно и то же», - возмущается @terrybythebay.