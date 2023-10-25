Многочисленные поклонники Дженнифер Энистон в ужасе от того, как популярная актриса выглядит в третьем сезоне сериала «Утреннее шоу». Совсем недавно они обсуждали ее горячую постельную сцену с Джоном Хэммом, однако теперь предметом дискуссии стало лицо 54-летней кинозвезды.
«Что она сделала с лицом?» Поклонники Дженнифер Энистон возмущены видом актрисы в новом сезоне сериала «Утреннее шоу»
«Я смотрю новый сезон "Утреннего шоу" и не могу успокоиться из-за лица Дженнифер Энистон! Что она с ним сделала? Джен почти неузнаваема и выглядит странно», — написал пользователь @TheSiouxzy в соцсети X (бывший Twitter).
«Она выглядит уродкой, я больше не могу на нее смотреть, а раньше я ЛЮБИЛ Дженнифер Энистон. "Выполнить работу" и испортить лицо - это не одно и то же», - возмущается @terrybythebay.
Предположения поклонников сериала прокомментировал и известный американский пластический хирург Сэм Ризк, передает The New York Post. «Актрисе определенно сделали операцию, - заявил эксперт. - Ей улучшили щеки и шею. И ее глаза выглядят посвежевшими. Так что это больше, чем просто ботокс».