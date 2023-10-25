Умерла финская королева диско: смотрите, как она танцевала в свои 93 года!

Легендарный финский преподаватель танцев и бизнесвумен Айра Самулин умерла во вторник, 23 октября, на 96-м году жизни в больнице Мейлахти.
Среди прочего, она была известна как человек, научивший финнов танцевать диско. Несмотря на то, что между Эстонией и Финляндией в то время существовал железный занавес, уроки Айры доходили и до Эстонии, пишет Nelliteataja. Так что можно сказать, что Айра в свое время научила танцевать диско и эстонцев.
В области танца она успела обучить несколько поколений талантов, как в собственной танцевальной школе, так и на крупных массовых мероприятиях и фестивалях. Посмотрите, как в свои 93 года она танцевала лучше, чем некоторые 23-летние!