Дождь из купюр: Глоба советует купить лотерейный билет в конце октября двум знакам Зодиака

Знаменитый специалист по звездам считает, что для двух знаков Зодиака в последних числах второго месяца осени откроется денежный коридор, поэтому есть хороший шанс сорвать крупный куш.

Близнецы

Представителям воздушного знака в конце октября можно только позавидовать: дела пойдут в гору, из-за чего существенно вырастет доход. Близнецам звезды принесут денежную удачу, поэтому имеет смысл ввязаться в авантюрный проект: любое дело сейчас принесет прибыль.

Водолей