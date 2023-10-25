ФОТО ⟩ Кольцо и букет: Светлана Лобода вышла замуж в Риге?

«Busy tuesday» («Занятой вторник» - в пер. с англ. яз.), - написала артистка под фото.

На снимке видны лишь руки Светланы и ее жениха. В руках певица держит белоснежный букет, а на ее безымянном пальце виднеется кольцо в камнях. Правда, оно на левой руке. Фото сделано в автомобиле.

Фолловеры предполагают, что Лобода вышла замуж, и оставляют ей комментарии с поздравлениями:

«Ого! Светлана, будьте счастливы», «Вот это новость!», «Поздравляю вас, вы заслужили быть счастливой и любимой, я так рада за вас», «Вы вышли замуж? Поздравляю, если это так!», «Поздравляю! Счастья вам безграничного».

Стоит отметить, что артисты нередко интригуют подобными фото, а потому это может быть и снимок из будущего нового клипа певицы.