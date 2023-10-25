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ФОТО ⟩ Кольцо и букет: Светлана Лобода вышла замуж в Риге?

Limon.ee
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Пресс-фото

24 октября на своей Instagram-странице Светлана Лобода разместила интригующий снимок. В комментариях подписчики стали поздравлять звезду с бракосочетанием, пишет RusTVnet.

«Busy tuesday» («Занятой вторник» - в пер. с англ. яз.), - написала артистка под фото. 

На снимке видны лишь руки Светланы и ее жениха. В руках певица держит белоснежный букет, а на ее безымянном пальце виднеется кольцо в камнях. Правда, оно на левой руке. Фото сделано в автомобиле. 

Фолловеры предполагают, что Лобода вышла замуж, и оставляют ей комментарии с поздравлениями:

«Ого! Светлана, будьте счастливы», «Вот это новость!», «Поздравляю вас, вы заслужили быть счастливой и любимой, я так рада за вас», «Вы вышли замуж? Поздравляю, если это так!», «Поздравляю! Счастья вам безграничного».

Стоит отметить, что артисты нередко интригуют подобными фото, а потому это может быть и снимок из будущего нового клипа певицы. 

Напомним, Светлана Лобода на данный момент проживает в Латвии. Артистка не раз подчеркивала, как ей нравится наша уютная страна, убаюкивающее море, компактные города и сердечные люди, которые в них живут: «Так случилось в моей жизни, что сегодня я живу здесь. Я этому очень рада».

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