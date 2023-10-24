Вдова Юри Аррака через год после смерти художника: «Ни тогда, ни сейчас у меня нет всепоглощающей печали»

Передача ETV Ringvaade побывала в гостях у вдовы Юри Аррака Кай, которая приняла съемочную группу в студии художника, где все осталось неизменным даже спустя год после его смерти.

«Я утешаю себя тем, что, поскольку существует закон сохранения энергии, то, вероятно, энергия Юри так и присутствует в этой комнате, - сказала Кай о студии, - в этом смысле мне всегда очень приятно приходить сюда».

«Больше всего мне запомнилось и больше всего мне не хватает сейчас того, что, как мне кажется, нам всегда было очень весело вместе», - вспоминает вдова.

«C Юри можно еще посоревноваться», - вдова эстонского художника.

В программе Кай сказала, что уход ее мужа был неожиданным. «Это была одна секунда, в которую изменились жизнь и весь мир. Это был один вдох, который... - начала Кай и надолго задумалась. - Но да, у меня не было тогда и нет сейчас этой всепоглощающей печали, страха, какой-то паники, потому что, может быть, именно энергия Юри поддерживает меня».

Юри Аррак. Фото: Mailiis Ollino

«Тот момент, когда бригада скорой помощи уже уехала, а похоронная машина еще не приехала, был очень красивым. Момент, когда никто не мешает, когда я могу сказать ему теплые слова, то, о чем я думала - вложить в его сердце, чтобы он не волновался, ведь теперь его очередь отдыхать».

Кай впервые встретился с художником, когда ей было всего 18 лет. Юри в то время было уже за 50, но после встречи с ним молодая девушка не могла выбросить художника из головы. Когда в 2008 году они встретились вновь, то уже не расставались. Кай стала четвертой женой Юри.

«Я думала о том, что очень рада, что мы не начали жить вместе в то время», - сказала Кай, имея в виду их первую встречу. «Я думаю, что когда одному человеку 18, а другому 50, это ужаснее, чем когда мне 55, а ему 85. В этом возрасте люди гораздо больше похожи».

На вопрос о том, готова ли Кай к новым отношениям, она уверенно ответила: «Он точно будет доволен, не знаю, буду ли я, потому что с Юри еще можно посоревноваться, скажем так».